Lindros srovnán. Kanadské eso Bedard sbírá body a podrbe vás na bradě

Pořád nosí celoobličejový kryt. Musí, protože mu ještě nebylo osmnáct. Connor Bedard je nejmladším a současně i nejobletovanějším hráčem MS do 20 let. Kluby, které jsou na dně NHL, se čas od časů objeví v nějakém analytickém textu, že jim možná začne od léta nová éra. Důvodem je, že jeden z nich draftuje Bedarda. Jde o generační talent, útočníka, který by mohl být minimálně tak výrazný jako Auston Matthews, možná se dotáhne i na úroveň Connora McDavida.

Všechno začalo v kuchyni. Táta útočníka Connora Bedarda před MS vyprávěl, jak mrňous od tří let pobíhal doma s hokejkou, pořád něco zkoušel. Zabrat dostala nejdřív kuchyň, když trochu vyrostl, tak se z něj zapotili brankáři. Teď se ho děsí rovnou celé týmy. Sedmnáctiletý útočník je hvězda, která trhá rekordy.

Před čtvrtfinále MS do 20 let měl na kontě 31 bodů ve 13 zápasech šampionátu (výsledky zimního MS se anulovaly kvůli covidu, ale hráčské statistiky se vedou v evidenci dál). Vyrovnal tím rekord Erica Lindrose, který ale na stejné číslo potřeboval 21 zápasů. „Vážně? Tak to je pro mě novinka,“ hlásil Bedard v Halifaxu. „Mít svoje jméno ve stejné větě s ním, zní skoro až šíleně,“ ukázal respekt ke členovi Síně slávy.

Co se týká individuálních dovedností, je o pár kilometrů před svými vrstevníky. Když si uvědomíte, že by na turnaji mohl startovat ještě dvakrát? Jeho bilance bere dech. Ale víckrát se na MS do 20 let už neukáže. Na jaře si ho někdo vybere jako jedničku draftu a on začne bojovat v NHL. Když o něm chystal text server The Athletic, redaktor během zápasu s Rakouskem poslal otázky pro dovednostního trenéra Nicka Quinna. „Na juniora je příliš dobrý,“ přiletěla odpověď.

Na uzdě se Bedarda podařilo v základní skupině udržet jen Česku. Tam útočník hrál jako člověk, dal gól, víc nic. Ale jinak? Z Rakouska a Německa nadělal fašírku, silné Švédy pokořil čtyřmi body za čtyři gólové nahrávky.

Bedardův hokej budí euforii u kanadských fanoušků, i mezi spoluhráči. „Jeho sebedůvěra je teď na absolutním vrcholu, což je klíč, jeho pozitivní myšlení,“ všiml si parťák Brennan Othman. „Když vidíte, jak je uvolněný, s jakou lehkostí ke všemu přistupuje? Opravdu výjimečný hokejista. My máme zkrátka štěstí, že nosí stejný dres,“ dodal.

Kanada se po porážce 2:5 s Českem uklidnila, taky díky svému mladému pokladu. Najednou se už zase dělají fórky. „Dělal jsem si z Connora legraci, že on má za jeden zápas sedm bodů a já jich mám šest za celou sezonu,“ zubila se dvojka posledního draftu Shane Wright. Nepochybuje, že spoluhráč se zapíše dobře i v nejlepší lize světa: „V NHL by taky pár bodů na zápas mohl posbírat, k tomu asi není moc co říct. Jde o výjimečného hráče, takové individuální výkony moc často nevidíte.“

Hrábne po něm Chicago, Columbus, Anaheim? Otázka, kdo z nejslabších týmů vyhraje po sezoně draftovou loterii. Každopádně Bedard je hráč, kolem kterého můžete začít skládat nový tým. Na druhou stranu, taky už naznačil, že má své limity. Není dokonalý.

V přípravě před šampionátem ukázal celkem slušnou dávku arogance. Když skončila akce, zabrzdil před švýcarským obráncem Dariem Siedlerem. Místo, aby se normálně otočil a odjel na lavičku, tak zvedl ruku a podrbal ho pod krkem. Pak hned odjel. „Ani nevím, proč jsem to udělal. Přišlo mi to vtipné,“ líčil pak pro TSN. Pravda, je mu teprve sedmnáct, ale s takovým vystupováním by v NHL díru do světa spíš neudělal.

Má ještě něco přes půl roku, aby se uklidnil a přestal vymýšlet blbosti. Nejbližší úkol? Kanada doufá, že ji dovede ke zlaté medaili na MS do 20 let. V noci ho čeká čtvrtfinále proti Slovensku. Česko na začátku turnaje zpomalilo, jenže teď půjde o těžší misi. Rozjel se.