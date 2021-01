Kdo místo Běloruska? Nitky vedou na Slovensko, nabídka Litvy odmítnuta

Lotyšsko a… kdo bude druhým pořadatelem hokejového šampionátu, zatím nevíme. Zvládne uspořádat celé mistrovství světa Riga? Nebo se o něj podělí s další zemí? Podle informací deníku Sport je velká šance, že se dalším hostitelským státem stane Slovensko, konkrétně Bratislava. Jasno by mělo být možná už do konce tohoto týdne.

Na jednacím stole Rady IIHF leží šanony se třemi možnostmi. Mistrovství světa 2021 uspořádá: A) pouze Lotyšsko, B) Lotyšsko a Dánsko, C) Lotyšsko a Slovensko. Papíry se čtvrtou variantou v podobě Litvy už prezident světového hokejové federace René Fasel prohnal skartovačem.

Litva sama nabídla pomoc, byla však s díky odmítnuta. „Měl jsem dlouhý hovor s litevskou premiérkou. V první řadě bych chtěl poděkovat tamní vládě za ochotu, ale už jsme v procesu jednání s Bratislavou, Kodaní a Rigou. Dánsko a Slovensko mají dobré zkušenosti s organizací turnajů v letech 2018 a 2019. Vážím si nabídky Litvy, ale další kandidát nám v tomto případě nedával smysl,“ řekl ve čtvrtek odpoledne Fasel.

Právě Dánsko se Slovenskem jsou oficiálními náhradníky. Jeden z nich by měl nahradit Bělorusko, jemuž bylo pořadatelství odebráno. „Do konce týdne bude jasno,“ prohlásil už v pondělí Fasel.

Opatrněji mluví Petr Bříza. „Dali jsme si zásadní termín, za který už nemůžeme jít. Rozhodnout by se mělo do dvou až tří týdnů. Pamatuju si, jak rozsáhlou agendu jsme měli při přípravě mistrovství světa v roce 2015 v Česku. Chystali jsme to dva roky, ne pár měsíců, jak to bude teď. Proto věřím, že se o šampionátu rozhodne co nejdřív.“

Deník Sport během středy zjišťoval pozadí zákulisních tahanic a šance jednotlivých variant. Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví výše zmíněná alternativa C. Spolu s lotyšskou Rigou by se měla o MS podělit Bratislava.

„Je velmi pravděpodobné, že se šampionát přiklepne Slovensku. Hrálo se tam před dvěma lety, jsou na to v podstatě nachystaní,“ prozradil Sportu zdroj obeznámený s jednáním.

„O všem se diskutuje, úřad generálního sekretáře IIHF připraví všechny možné analýzy, organizační, technická a finanční řešení a dá nám ke zvážení tři možnosti. My pak rozhodneme. Včetně toho, kde se bude hrát finále, poněvadž mělo proběhnout v Minsku. Musíme rozebrat, jestli bude v Rize nebo další destinaci,“ hlásil v úterním rozhovoru Bříza.

Nejzásadnějším faktorem, se kterým se budou muset hostitelé vypořádat, je neúčast diváků na tribunách. Právě ti jsou jinak hlavním zdrojem příjmů. Například Česko před šesti lety utržilo díky pořádání šampionátu zisk 450 milionů korun před zdaněním. Letos nevydělá nikdo.

„Je jasné, že pokud se skupina přesouvá a nemůžou se prodávat lístky, náklady zaplatí IIHF. Proto je záměr vytvořit s organizátory turnaje společnou skupinu, aby byly náklady pod kontrolou,“ doplnil Bříza v rozhovoru pro slovenský deník Šport.

Že by bylo ve hře úplné zrušení mistrovství světa, český zástupce na nejvyšších místech světového hokeje odmítl. „V dnešním světě se nedá říct, že by něco nehrozilo. Jistí si nemůžeme být ničím. Všichni ale pevně doufáme, že s očkovacími strategiemi se v jednotlivých zemích podaří dostat pandemii víc pod kontrolu, otevřou se hranice a bude možné cestovat. Zrušení šampionátu by bylo velmi složité. Nechci používat slovo katastrofa, ale dva roky v řadě bez mistrovství světa by přinesly velké škody.“