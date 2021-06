Pavouk MS v hokeji 2021: Češi směřují do čtvrtfinále proti Finsku

Co českou reprezentaci čeká při cestě za medailí? Prohlédněte si pavouk play off a detailní program vyřazovací části. Na koho Češi mohou narazit při postupu do čtvrtfinále MS v hokeji 2021? Možnými soupeři jsou týmy Finska a USA, reálněji se jeví varianta s obhájci zlata z roku 2019.

Pavouk MS v hokeji 2021

Čtvrtfinále Semifinále Zápasy o medaile A1-B4

(3. 6.) A3-B2

(3. 6.) 1. SEMIFINÁLE

(5. 6. od 13:15) FINÁLE (6. 6. 2021 od 19:15)

vítěz semifinále 1 - vítěz semifinále 2 A2-B3

(3. 6.) 2. SEMIFINÁLE

(5. 6. od 17:15) O 3. místo (6. 6. 2021 od 14:15)

poražený semifinále 1 - poražený semifinále 2 A4-B1

(3. 6.)

Program play off MS v hokeji 2021

Den Čas Fáze Dějiště čtvrtek 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále 1 Olympijské sportovní centrum čtvrtek 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále 2 Arena Riga čtvrtek 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále 3 Olympijské sportovní centrum čtvrtek 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále 4 Arena Riga sobota 5. 6. 2021 13:15 Semifinále 1 Arena Riga sobota 5. 6. 2021 17:15 Semifinále 2 Arena Riga neděle 6. 6. 2021 14:15 Zápas o 3. místo Arena Riga neděle 6. 6. 2021 19:15 Finále Arena Riga

Jak se hraje play off MS v hokeji?

Čtyři nejlepší týmy z každé osmičlenné skupiny postoupí do čtvrtfinále MS v hokeji. Týmy jsou pak do pavouka play off umístěné podle jejich pořadí ve skupině tzv. křížovým pravidlem. Vítěz skupiny A hraje proti týmu na 4. místě ze skupiny B. Druhý ze skupiny A hraje proti třetímu týmu skupiny B. Podrobný rozpis play off naleznete výše.

Čtvrfinálové zápasy mají následující složení: A1-B4, A3-B2, A2-B3, A4-B1.

Jediný čtvrtfinálový zápas pak určí, zda jde o úspěšné či neúspěšné mistrovství. Poražený čtvrtfinalista na turnaji končí na 5.-8. místě, což je pro většinu výběrů neúspěch, vítěz pokračuje do semifinále a zároveň má zajištěný minimálně boj v zápase o 3. místo.

S kým si Češi zahrají ve čtvrtfinále?

Češi mají po vydřené výhře nad Dány čtvrtfinále jisté a se Slováky hrají o třetí místo. To obsadí pouze ve chvíli, kdy federální derby vyhrají za tři body, tedy v základní hrací době. Zároveň se ve skupině B hraje zápas USA - Itálie, kde Američané míří za vítězstvím a prvním místem ve skupině.

Pokud tým USA skončí ve druhé skupině první a Češi porazí Slovensko v základní hrací době, budou hrát čtvrtfinále s Finskem. Pokud se Slovensko před Čechy udrží, utká se Pešánův tým s USA.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 7 5 0 0 2 27:17 15 2. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Česko 6 2 2 0 2 20:15 10 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 7 1 0 1 5 13:31 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 7 4 2 1 0 19:10 17 2. USA 6 5 0 0 1 17:6 15 3. Kanada 7 3 0 1 3 19:18 10 4. Kazachstán 7 2 2 0 3 22:18 10 5. Německo 6 3 0 0 3 20:13 9 6. Lotyšsko 6 2 0 3 1 14:14 9 7. Norsko 7 2 1 0 4 17:21 8 8. Itálie 6 0 0 0 6 9:37 0

Kdy se hraje čtvrtfinále MS v hokeji 2021?

Konečný rozpis zápasů čtvrtfinále MS v hokeji vždy závisí na postupu domácího týmu do vyřazovací části. Pokud tedy do čtvrtfinále postoupí Lotyšsko, bude hrát od 19:15, pořadí dalších zápasů určuje direktoriát turnaje podle postupujících. Podobná pravidla platí i pro semifinále.

Rozpis semifinále MS v hokeji 2021 aneb cesta do finále?

Do roku 2018 fungoval přede známý pavouk turnaje, kdy na vítěze zápasu A1-B4 čekal v semifinále vítěz ze zápasu A3-B2. Vítěz zápasu A4-B1 se pak střetl s vítězem A2-B3.

Nově se před semifinále MS v hokeji udělá minitabulka postoupivších týmů, do které se nasazuje podle následujících kritériích:

- umístění v základní skupině

- získané body v základní skupině

- brankový rozdíl v základní skupině

- počet vstřelených gólů v základní skupině

- pořadí v žebříčku IIHF

V semifinále pak hraje první se čtvrtým a druhý se třetím z nově sestavené minitabulky. Všechny semifinálové zápasy hostí Arena Riga v sobotu 5. června.

Studio MS k zápasu ČESKO - SLOVENSKO s Markem Sýkorou