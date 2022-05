Hokej v TV: kde a kdy sledovat české zápasy na MS v hokeji 2022 živě?

Reprezentační kapitán Roman Červenka s pohárem pro vítěze Švédských hokejových her • Pavel Mazáč / Sport

Česko na MS v hokeji 2022 v TV

Kompletní program MS v hokeji 2022 pokrývá tradičně stanice ČT Sport, kde budete moci sledovat přímé přenosy a záznamy všech zápasů hokejového šampionátu. U zápasů začínajících ve stejný čas je připraveno online vysílání ČT Sport Plus.

iSport TV opět chystá studio při každém zápase!

Stejně jako v minulé sezoně chystáme na iSport TV pravidelná studia s experty! Tyhle předzápasové programy už se stávají tradicí, takže nemohou chybět ani při hokejovém šampionátu.

Můžete se těšit na osvědčené tváře. Neotřelé poznatky vám bude opět předávat zkušený kouč Marek Sýkora, který v posledních letech spojuje svoji tvář výhradně s iSport TV. Nebude chybět ani někdejší skvělý útočník Martin Ručinský, klíčový představitel zlaté generace.

Ale tentokrát pro vás máme i další zajímavé osobnosti. Do Sportu zavítají bývalí vynikající hráči – útočník Jiří Hudler, gólman Ondřej Pavelec nebo obránce Jakub Čutta. Co jméno, to hokejový pojem. Navíc každý hrál na jistém postu, takže nabídnou různé pohledy.

Moderátory budou stejně jako loni Tomáš Zetek, někdejší redaktor deníku Sport a dnes komentátor O2 TV Sport, a Adam Nenadál, zástupce šéfredaktora a tvář populárního pořadu Liga naruby.

Studio začne před zápasem, experti rozeberou šance českého týmu, doporučí, koho sledovat. O přestávkách se můžete těšit na spoustu zajímavostí, doprovodných statistik a expertů i redaktorů deníku Sport. Ti náležitě zhodnotí i konečná skóre.

RENTGEN: Jak bude vypadat hra Čechů na MS? Kompaktní zanďour. Nikdo nesmí vypadnout Video se připravuje ...

Experti deníku Sport a iSport TV

Marek Sýkora Někdejší skvělý kouč úspěšně vedl české kluby, ale prosadil se také v KHL. Šéfoval i juniorským reprezentacím. Své glosy dlouhodobě spojuje s deníkem Sport, pravidelně přispívá do Sport Magazínu. Martin Ručinský Další známá tvář iSport TV. Někdejší útočník vyhrál památnou olympiádu v Naganu, tři tituly mistrů světa, extraligu s Litvínovem. Je velkým kamarádem GM Petra Nedvěda, takže má vždycky žhavé informace. Jiří Hudler Nováček ve studiu iSport TV. Bývalý útočník se v minulých letech veřejně moc neukazoval, o to větší radost máme, že jsme ho získali do našich řad. Vedle NHL si zahrál na dvou šampionátech. Ondřej Pavelec Někdejší brankář už postřehy pro iSport přidával, teď si vyzkouší jinou roli. Zaměří se pochopitelně na gólmany. Mistr světa z roku 2010 a bronzový hrdina z 2011 si zachytal i na olympiádě. Jakub Čutta Bývalý obránce si v branži získává stále větší respekt. Věnuje se výchově mladíků, orientuje se v moderních trendech a má jasný názor na to, jakým směrem by se měl český hokej ubírat.

Program iSport studia při MS 2022

Sobota 14. 5. ČESKO - Velká Británie (start studia 14:50)

Host: MAREK SÝKORA, moderátor: Tomáš Zetek, redaktor Sportu: Miroslav Horák

Neděle 15. 5. ČESKO - Švédsko (start studia po 1. třetině)

Host: MARTIN RUČINSKÝ, moderátor: Tomáš Zetek, redaktor Sportu: Miroslav Horák

Úterý 17. 5. ČESKO-Rakousko (startu studia 14:50)

Host: JAKUB ČUTTA, moderátor: Tomáš Zetek, redaktor Sportu: Miroslav Horák

Čtvrtek 19. 5. ČESKO - Lotyšsko (start studia 18:50)

Host: MILOŠ ŘÍHA, moderátor: Adam Nenadál, redaktor Sportu: Jan Denemark

Sobota 21. 5. ČESKO - Norsko (start studia 18:50)

Host: MAREK SÝKORA, moderátor: Adam Nenadál, redaktor Sportu: Jan Denemark

Pondělí 23. 5. ČESKO- USA (start studia 14:50)

Host: JIŘÍ HUDLER, moderátor: Tomáš Zetek, redaktor Sportu: Miroslav Horák

Úterý 24. 5. ČESKO - Finsko (start studia 18:50)

Host: ONDŘEJ PAVELEC, moderátor: Tomáš Zetek, redaktor Sportu: Miroslav Horák

Kde sledovat MS v hokeji 2022 ONLINE?

Kromě vysílání České televize má český fanoušek na výběr řadu dalších možností, jak být během mistrovství světa v hokeji v obraze:

iSport.cz - textové ONLINE přenosy ze všech zápasů a zápasová studia během zápasů české hokejové reprezentace na iSport.cz

- textové ONLINE přenosy ze všech zápasů a zápasová studia během zápasů české hokejové reprezentace na iSport.cz YouTube kanál IIHF - na českém území budou k dispozici sestříhy zápasů, rozhovory i další zajímavosti z průběhu MS. Pokud se připojít ke kanálu přes zahraniční VPN, měli byste mít možnost sledovat i jednotlivé zápasy živě.

- na českém území budou k dispozici sestříhy zápasů, rozhovory i další zajímavosti z průběhu MS. Pokud se připojít ke kanálu přes zahraniční VPN, měli byste mít možnost sledovat i jednotlivé zápasy živě. Radiožurnál Sport - pro příznivce rozhlasového vysílání nabídne Radiožurnál všechny zápasy české hokejové reprezentace v živém vysílání na stanici Radiožurnál Sport.

- pro příznivce rozhlasového vysílání nabídne Radiožurnál všechny zápasy české hokejové reprezentace v živém vysílání na stanici Radiožurnál Sport. Sázkové kanceláře - všechny zápasy MS v hokeji ve Finsku nabídnou živě i sázkové kanceláře včetně Tipsport TV Fortuna TV. Pro sledování většinou potřebujete kladný zůstatek na svém sázkařském účtu.

