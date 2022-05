Vysvětlení Jalonenových superšancí: Ve Finsku se hokej sleduje jinak

U každé analytické metody je zásadní si předem definovat, jak data sbíráte a jak k nim přistupujete. Běžný pohled na velkou šanci v hokeji? Je to stoprocentní tutovka, kdy hráč pálí po rychlé nahrávce přes osu hřiště, brankář není v ideálním postavení, musí se přesunout, není nachystaný na zákrok. Může jít i o střely z malého slotu (prostor bezprostředně v blízkosti branky), dorážky z brankoviště nebo střely z malého slotu po nahrávce zpoza branky, samostatné úniky...

Touhle cestou iSport.cz došel k tomu, že Česko si vypracovalo při porážce s Rakouskem 1:2 po nájezdech šest velkých šancí. Proto tak překvapilo, když kouč Kari Jalonen trval i den po utkáních na svém čísle 14. Vypadal i upřímně zaskočeně, že s ním redaktoři deníku Sport nesouhlasí.

Vysvětlení nabídl Jalonenův asistent Libor Zábranský: „Je potřeba pochopit metodiku, jakou spousta trenérů ve Finsku používá a jakou metriku mají při statistikách.“ Co to tedy znamená? Finský způsob pohledu na data totiž spíš říká, že velkou šancí se rozumí dobře založená akce, která mohla a měla končit velkou šancí. Jinými slovy, všechno šlo až do té doby, než hráč udělal rozhodnutí. Stačilo třeba nahrát právě přes osu hřiště a parťák měl tutovku, nebo naopak vystřelit místo čekání a hledání volného prostoru. Navíc pokud by Jalonen mohl mluvit ve své mateřštině, nejspíš by pohled na šanci dokázal popsat ještě podrobněji, byť jeho angličtina je velmi dobrá.

„Mám syna v Jukuritu, kde trénuje Olli Jokinen, který odehrál přes 1 200 zápasů v NHL. Zrovna jsem tam byl na jednom utkání na začátku soutěže, oni prohráli 1:2 a zápas se jim nepovedl. Druhý den jim Olli řekl, že měli sedm super šancí a nevidí to zase tak špatně,“ přidal svůj postřeh Zábranský.

Tenkrát z toho byl taky dost zaskočený „Nevěděl jsem tenkrát, podle jaké metodiky jedou. Tenhle styl práce nemá jenom Kari, ale ve Finsku tak pracuje víc trenérů. Nejsou to žádná čísla vycucaná z prstu, jen se na hokej dívají trochu jinak, než jsme zvyklí my.“

Tímhle pohledem se pak ovšem taky dostanete k tomu, že když zápas vychází lépe než Česku s Rakouskem, tak jste třeba na 30 a víc velkých šancích. „Jestli si vzpomenete, Kari říkal, že nás bere na ledě jako umělce a Finy spíš jako matematiky. Mají práci hodně založenou na statistikách, ne jenom na osobních pocitech. Když se podíváme bez emocí zpětně na zápas, tak jim statisticky možná vypadne něco jiného, než třeba můžete cítit. Hlavně tam ale uvidí hráče, kteří si jsou schopni vytvářet šance a kteří ne, komu se s kým daří a komu ne. Podle toho reagují dál. Bavíme se o systému, který u nás zavedený není,“ přidal ještě Zábranský.

Šance proti Rakousku pohledem deníku Sport 1. Filip Hronek ve 14. minutě

Běžela česká přesilovka, když dostal Filip Hronek přes osu hřiště skvělou křížnou přihrávku od Jakuba Vrány. Do střely se opřel, ideálně mu nesedla, stejně však mířila na poloprázdnou branku. Skončila na tyči. 2. Roman Červenka v 18. minutě

Jediná superšance, která skončila gólem. Tomáš Kundrátek u mantinelu udržel puk, posunul ho na Matěje Blümela, ten ho rovnou nasměroval na Romana Červenku. Kapitán s ledovým klidem propálil Starkbauma. 3. Jakub Flek ve 27. minutě

Pohyblivý diblík vyplaval před brankou úplně sám, kde si ho všiml Hynek Zohorna. Poslal mu přesnou přihrávku. Flek se otočil kolem své osy a bekhendem zakončil, těsně minul klec. 4. Matěj Stránský ve 30. minutě

V polovině utkání dostal výbornou přihrávku Matěj Stránský od Jiřího Černocha. Trápící se střelec však v koncovce selhal. Puk mu podjel pod hokejkou, Stránský ho jen lehce škrtnul a trefil oblouk branky. 5. David Krejčí ve 34. minutě

Zpoza branky dostal puk ideálně mezi kruhy od Matěje Blümela. Kotouč si zpracoval a pak zvolil střelu krátkým svižným příklepem. Orazítkoval však levou tyčku Starkbaumovy branky. 6. Filip Hronek v 62. minutě

Zjevil se sám před brankou Rakouska, kam dostal přesnou přihrávku. V jízdě ze strany zvolil efektní, leč neefektivní zpětnou kličku mezi nohama. Brankář mu šanci lapil.