Expert ukazuje sílu přesilovek Čechů: Dva dirigenti, pohyb a snajpr Pastrňák

Jízda z kopce s Davidy

Komentář Jakuba Peslara

„První, a velmi nebezpečná varianta, kdy si David Krejčí vyjíždí vysoko k modré čáře pro puk a na pravé straně ho dostává v jízdě směrem k bráně. Tento manévr se nazývá „downhill,“ což lze hodně volně přeložit jako jízdu z kopce. Což zde sedí, je to jízda. David respektuje postavení své hole a tím pádem se mu otevírá mnoho variant: střela, křižná přihrávka na Davida Pastrňáka, nebo shození na Romana Červenku. Zároveň má při tlaku soupeřů puk od těla a tudíž je snazší si ho případně pokrýt. V tomto případě dojde ke křížení s Červenkou, který naopak vyjíždí nad kruh a jako levák má naopak možnost okamžitého rychlého vyjetí nad kruhem a střely. Nebo se mu otevírá přihrávka přes osu na Pastrňáka. Nabízí se i Hronek do kombinace. Tohle řešení si nakonec Roman vybírá, po krátké sekvenci se situace opakuje. Nyní už vybírá přihrávku na Krejčího a dále už to známe. Pasta střílí z první a je to 1:0.“

Dirigentem i Červenka

Komentář Jakuba Peslara

„Zde si můžeme všimnout varianty s výměnou pozic mezi Davidem Krejčím a Filipem Hronkem. Často se také stávalo, že si místa vyměnil Hronek i s Pastrňákem. Všichni tři jsou praváci, takže v tom není jediný problém. V této situaci se puk znovu ocitne na holi Romana Červenky. Na krátko se nabízí Hronek jako tzv. bumper, který k sobě svou pozicí a pohybem stáhne 2 bránicí hráče a otevře prostor pro Krejčího s Pastrňákem za osou. Zároveň se nabízí na krátko i Tomáš Hertl pro případné přehrání tzv. low varianty a přehrání osy. To je podstatné, že všech pět borců na ledě se chce zapojit a jsou připraveni pro kombinaci. Červenka nalezne Krejčího, který stejně jako při prvním gólu vybízí ke střele Pastrňáka. Co je důležité a zarytý fanoušek NHL a Bostonu si toho jistě všiml, tak Pasta občas volil i přihrávku namísto střely. A parťáci o tom vědí. Červenka si ihned hledá uličku na případný pas, s holí na ledu a řeč těla jasně říká, že by měl i případnou dorážku.“

Druhé komando volí tradici

Komentář Jakuba Peslara

„Druhá přesilovková formace neměla moc šancí se proti Norům ukázat, avšak volí klasický tvar s jedním hráčem nahoře, kde fungují přihrávky do trojúhelníku po ose Michal Kempný, Tomáš Kundrátek a Jakub Vrána. Všichni hráči mají připraveno na střelu. Nesmírně podstatnou figurou je zde Jiří Černoch, jenž jim hraje tzv. bumpera, tedy narážeče, hráče na výpomocnou přihrávku. Někdy případně i hráč, který svým pohybem může otevírat cross pass, podobně jako v předchozím případě Filip Hronek. Hráč před bránou, v tomto případě Jiří Smejkal, se při shození puku do stran zase většinou nabízí na výpomocnou přihrávku k brankové čáře do pomocné osy. Jde o tradičnější formu rozehrávky, což nic nemění na tom, že může být nesmírně účinná.“

SESTŘIH z MS: Norsko - Česko 1:4. Další Pasta show! Trefil se i Vrána

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:27. Hoff Hosté: 06:26. Pastrňák, 22:21. Vrána, 40:48. Pastrňák, 58:34. Červenka Sestavy Domácí: Arntzen (Haukeland) – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull – Rosseli Olsen, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes (A), Hoff – Fladeby, Salsten, Henriksen – Rönnild. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Pastrňák – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Flek, Černoch, Stránský – Špaček. Rozhodčí Frandsen (DEN), MacFarlane (USA) – Niittyla (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Nokia Arena, Tampere