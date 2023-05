Jandač o prohře se Švýcary: Ukázali nám sílu. Vožuch byl konečně vidět

Atraktivní podívaná, která víc než dobře ukázala, co očekávat v následujících dnech. Čeští hokejisté v nedělním utkání proti Švýcarsku na mistrovství světa poprvé poznali, jaké to je nebýt v roli favorita. Nabitý tým ze země helvétského kříže výběru kouče Kariho Jalonena ukázal, proč se na turnaji v Rize a Tampere řadí mezi největší aspiranty na zisk medaile a zaslouženě vyhrál 4:2. „Zhostili jsme se toho sympaticky. Byli jsme víc než vyrovnaným soupeřem,“ hodnotil zkušený trenér Josef Jandač jako host studia iSport.cz.

Už před utkáním si nejen Josef Jandač uvědomoval, že Švýcarsko bude pro českou reprezentaci zatím největší prověrka na světovém šampionátu. Bývalý kouč národního týmu byl ale klidný i vzhledem k již jistému postupu Čechů do čtvrtfinále. Každopádně předem ve studiu iSport.cz upozorňoval, že proti silnému soupeři nesmí hrát bázlivě, nebát se a zbytečně nestahovat kalhoty.

Po první třetině měl Jandač důvod k radosti. Moc se mu líbil svižný a rychlý hokej, díky kterému dokázala česká parta pod vedením Romana Červenky otevřít skóre zápasu. Češi se ale nedokázali vyvarovat chybám, tedy konkrétně nedisciplinovanosti, kterou Švýcaři bez problému potrestali a následně dokázali ve druhé třetině duel otočit.

„Třetí třetina z naší strany nebyla špatná. Proházela se sestava, pomohlo to, hráči byli živější. Líbilo se mi nasazení. V důrazu jsme hráli až nad moje očekávání. Byli jsme víc než vyrovnaným soupeřem, ale bohužel ke konci, když jsme zase prohrávali o dva góly, už to bylo nad naše síly. Švýcaři nám ukázali sílu, ale zhostili jsme se toho sympaticky. Poučil bych se z toho oslabení, které jsme až do teď hráli dobře,“ měl jasno bývalý trenér Sparty.

Podle Jandače se v duelu se Švýcarskem opět prokázalo, jak český tým tolik spoléhá na kapitána Červenku a střelce Dominika Kubalíka . Mezi útočníky vidí řadu hráčů, kteří by dokázali rovněž zařídit gól, ale na mistrovství světa zatím mlčí. Ve studiu iSport.cz se dost řešila zatím mlčící lajna Jiří Smejkal - Michael Špaček - David Tomášek . Třetí zmíněný forvard dokonce strávil třetí třetinu na střídačce jako náhradník.

„Je to volba trenérů. Výkonnostně se mi nezdál tak, že by měl jít mimo sestavu. Spíš bych se mu snažil pomoct, když se sestava rozhýbala. Gól by mu pomohl,“ řekl Jandač na adresu Tomáška, kterého dobře zná z angažmá ve Spartě. „Máme ještě jeden zápas na to zkusit najít ještě nějakou údernější pětku, která by elitní lajně pomohla v produktivitě.“

V utkání se Švýcary se Jandačovi velice zamlouvala čtvrtá lajna, ve které si připisoval premiéru na šampionátu Radim Zohorna. Sedmadvacetiletý čahoun, jenž nastoupil do akce jen několik hodin po příletu ze zámoří, byl na hřišti hodně vidět. Nebyl daleko od premiérového gólu. „Odehrál si svoje, asi to neměl jednoduchý. Není to hráč kategorie Pastrňák, Krejčí , který by hned po příjezdu rozhodl zápas, ale bude se zlepšovat a určitě nám pomůže,“ nepochybuje ostřílený kouč.

Ze čtvrtého útoku si rovněž pochvaloval Daniela Voženílka, který podle Jandače poprvé pořádně ukázal, čím výrazně pomohl třineckým Ocelářům k mistrovskému titulu. „Konečně byl Vožuch vidět. Jeho výkon byl podobný jako v play off. Byl nepříjemný a živelný. Jen by to chtělo gól,“ uznal čtyřiapadesátiletý kouč.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:47. Červenka, 52:14. Kubalík Hosté: 12:41. Loeffel, 23:59. Ambühl, 28:37. Ambühl, 55:40. Richard Sestavy Domácí: Langhamer (Hrubec) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Červenka (C), Sobotka, Kubalík (A) – Flek, Černoch, Beránek – Smejkal, Špaček, Tomášek – Voženílek, Zohorna, Lenc – Kaut. Hosté: Mayer (van Pottelberghe) – Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Marti, Loeffel, Geisser – Niederreiter (C), Hischier (A), Corvi – Fiala, Malgin, Ambühl – Miranda, Haas (A), Simion – Herzog, Richard, Riat – Senteler. Rozhodčí Kaukokari, Macfarlane – Hautamaki, Wyonzek Stadion Arena Riga Návštěva 7150 diváků