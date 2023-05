Červenka: Ještě jeden výpadek a je prů**r. Ve čtvrtfinále nebudeme favorit

PŘÍMO Z RIGY | Další prohra. Po porážce se Švýcarskem nestačili Češi v posledním zápase skupiny na Kanadu. V Rize prohráli 1:3. „Doteď jsme to mohli nějak přežít. Ale čeká nás zápas, v němž se nám to stát nesmí,“ varoval kapitán Roman Červenka, který poprvé na turnaji vyšel bodově naprázdno.

Hráči měli v hlavách jen souboj s Kanadou. Nechtěli zbytečně spekulovat a přesýpat možné scénáře, které mohly nastat. Už předem ale přiznávali, že v Rize by raději setrvali. Zároveň jim však po duelu s javorovými listy zbylo dost námětů na přemýšlení, kde přidat a co zlepšit. „Teď přijde zápas, ve kterém favority nebudeme. Ale to neznamená, že ho nemůžeme vyhrát,“ prohlásil Roman Červenka , který prožívá už svůj desátý světový šampionát.

V čem vidíte důvody další prohry?

„Špatný začátek, Kanada v první třetině jasně dominovala. Druhá třetina byla daleko lepší, zvedli jsme pohyb, udrželi se na puku, vyrovnali. Jenže v té třetí jsme zase blbě stáli na vhazování a dostali z toho gól.“

V první třetině byla Kanada mnohem důraznější, ale v celém zápase měla výrazně víc střel. Čím to bylo?

„Po prohraném zápase s Nory do toho vletěli a bylo to znát. Byli všude. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a pak už to mohlo dopadnout jakkoliv. Cítil jsem, že jsme ze zápasu mohli vytěžit víc, protože hlavně ve druhé třetině jsme spoustu nadějných akcí nedotáhli.“

Co jste si v kabině řekli po prvních dvaceti minutách?

„Ani tak nešlo o střely na bránu, nám hlavně chyběl pohyb. Kanaďané byli všude první, proto hráli s pukem, zatímco my na ně jen koukali. Řekli jsme si, že musíme všechno dělat rychleji, rozjezdit nohy a vyhrávat souboje, které nás udrží na puku. Pak se to zlepšilo, jen škoda, že jsme z druhé části nevytěžili víc. Měli jsme několik přečíslení, která jsme mohli líp zakončit.

Sráží vás nekonzistence? Zahrajete dobře dvacet, třicet minut, jenže vždycky přijde výpadek, zaváhání. Jak si to vysvětlujete?

„Samozřejmě. Doteď jsme to mohli nějak přežít, ale čeká nás zápas, v němž se nám to stát nesmí. A pokud se to stane, je průser. Konec. Věřím, že tohle nenastane a dokážeme odehrát celých 60 minut tak, aby nás výpadky už nepotkaly.“

Jak jste viděl sporný ofsajd Jiřího Černocha, kdy čároví nepostřehli dotknutí se puku?

„Neviděli to. Říkali, že pak už s tím nemůžou nic dělat. Odpovídal jsem jim, že teď to vidí na kostce. Jenže už to bylo zahrané a nemohli to už změnit. Ani jít a využít videa, my jsme si zase nemohli vzít trenérskou výzvu.“

A co zákrok kanadského beka Hunta na Michaela Špačka ?

„U toho jsem přímo nebyl, mluvil s nimi Sob (Sobotka).“

SESTŘIH: Kanada – Česko 3:1. V boji o druhé místo ve skupině Češi neuspěli Video se připravuje ...

Jak se dýchalo vaší lajně? Něco jste měli v přesilovce, jinak moc ne.

„No, těžký zápas. Neměli jsme to jednoduché. Nedostali jsme se k tolika věcem, jak bychom chtěli. Něco tam bylo ve druhé třetině, trochu se to rozjezdilo, ale šance nedodělané, vždycky něco chybělo. Buď se nám nepotkaly myšlenky, nebo jsme se zbavili puku, když jsme ho mohli udržet. A naopak. Teď se musíme připravit na to hlavní.“

Skupinou jste prošli dobře, ale na závěr dvě porážky s favority. Je hodně co zlepšovat?

„Musíme se z nich prostě poučit. Jako co bylo na vhazování, jak už jsem říkal. Stalo se to už v průběhu turnaje a teď znovu. Tyhle věci si musíme vyjasnit, jsou to důležité chvíle, které ve čtvrtfinále nesmějí přijít. Skupina je tak nějak zvládnutá, jak asi měla být. Vždycky tam nějaké lehké pochybení najdete. Teď jsme prošli dvěma dobrými testy, ve kterých jsme neuspěli.“

O nedostatcích jste se ale jistě bavili už dřív, že?

„Ano. Vždycky když byly výpadky nebo pasáže, kdy to nebylo ono. Jinak ovšem myslím, že můžeme s těmi mužstvy hrát. Na tom to musíme postavit ve čtvrtfinále. Skupina se maže. Víme, jak to je. A teď to bude o tom důležitém zápase.“

Máte o čem přemýšlet, může to být lepší narazit ve skupině, než vyhrát všechno?

„Zlomit se to může. Jak říkám, všechno se maže. Přijde zápas, ve kterém nejspíš favority nebudeme. Nebo spíš určitě nebudeme. Ale to neznamená, že ho nemůžeme vyhrát. Tak to prostě je. Jde o jeden zápas, ne o sérii. Doufám, že budeme připravení a podáme maximální výkon.“

Bavíme se v době, kdy ještě není jasné, s kým a kde čtvrtfinále vůbec budete hrát. Bylo by lepší zůstat v Rize? Přijde vám to jako výhoda?

„Výhoda v tom, že se tým nemusí stěhovat. Den cestování se dá před čtvrtfinále ušetřit. Ale na každý pád nás vždycky bude čekat těžký soupeř. Samozřejmě, rádi bychom si čtvrtfinále zahráli v Rize.“

V Tampere by to ovšem bylo Finsko v zaplněné Nokia Areně.

„Víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Nečekalo by nás, ani kdybychom šli z prvního místa. S tím jsme smíření. To je realita. Do žádného zápasu nepůjdeme jako favoriti, ale musíme tam jít s tím, že odevzdáme všechno.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:12. Krebs, 44:09. Myers, 59:25. Crouse Hosté: 22:06. Kaut Sestavy Domácí: Montembeault (Levi) – Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Fantilli, Glass, Lučić (A) – Quinn, Laughton (A), Crouse – Blais, Krebs, Neighbours – Toffoli (C), McBain, Carcone. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Kubalík, Sobotka (A), Červenka (C) – Beránek, Černoch, Flek – Kaut, Zohorna, Smejkal – Lenc, Špaček, Voženílek – Chlapík. Rozhodčí Ansons, Stolc – Synek, Zunde. Stadion Arena Riga Návštěva 6420 diváků