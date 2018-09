Favorit Šilhavý? Umí tým zvednout a ví, jak se vyhrává, tvrdí Koller

Fotbalová asociace České republiky v současné době řeší, kdo nahradí na lavičce národního týmu Karla Jarolíma, který byl odvolán z postu hlavního trenéra po porážce s Ruskem (1:5). Kdo by se mohl stát novým koučem reprezentace podle osobností z fotbalového prostředí?

„Obecně to musí být člověk, který zná mentalitu českých hráčů. Někdo, kdo se do toho nebojí razantně vstoupit. Já tady žádného jasného adepta nevidím. Až když si přečtu jména, o kterých se hovoří, vyberu si. Z nich je pro mě jedničkou Jarda Šilhavý. Hlavně díky zkušenostem, které nasbíral,“ tvrdí expert deníku Sport Ivan Kopecký, který jako trenér dovedl k ligovému titulu Vítkovice a působil také například ve Slavii či Baníku.

To Dušan Uhrin starší, který vedl fotbalovou reprezentaci samostatné České republiky k stříbru na mistrovství Evropy 1996, nedokázal vybrat konkrétního trenéra, který by měl usednout na lavičku národního týmu.

„Nemůžu teď narychlo říct jedno jméno. Já ho nemám, protože taková věc se musí pořádně rozmyslet. Je to zásadní rozhodnutí, nechceme přece, aby to byl trenér pro dva zápasy. Nějaké zkušenosti s reprezentací má Víťa Lavička, ale tomu se nepovedla teď kvalifikace,“ uvedl.

Trenér vicemistrů Evropy tuší, co nového trenéra reprezentace čeká v první řadě, ať už jím bude kdokoliv. „Musí najít stabilní složení obranné řady. Není možné pořád dokola zkoušet hráče, střídat je jenom proto, že se někomu nepovedl jeden zápas. A pak zvednout psychiku, sebevědomí. To je teď hodně dole, a přitom hraje klíčovou roli,“ ví Dušan Uhrin st.

Historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller si myslí, že ideálním kandidátem je Jaroslav Šilhavý. „Dává mi to smysl. Mám dva důvody. První, ze všeho nejdřív je potřeba, aby se tým zvedl psychicky. Tohle Jarda umí, znám ho z doby, kdy dělal asistenta u národního týmu za trenéra Brücknera a Rady. Udělá atmosféru, lidsky se na to hodí. I když vím, že to bude těžké, protože hráči jsou teď opravdu hodně dole," uvědomuje si Jan Koller.

„Druhý je ten, že mu věřím i co se týče odbornosti, což je další zásadní krok. Je pracovitý a zvídavý, má velký zájem. A pak taky vycházím z toho, že se mu nevyhýbá úspěch, to je důležité. Vyhrát ligu s Libercem není legrace a ani ve Slavii to neměl lehké. Prostě ví, jak se vyhrává,“ objasnil svůj názor autor 55 reprezentačních branek.

Jaroslav Šilhavý je hlavním adeptem i pro Vlastimila Paličku, zkušeného trenéra a člena prezidia Unie českých fotbalových trenérů. „Výběr není moc široký. V současné chvíli bych to viděl na Jaroslava Šilhavého. Je to zkušený trenér, který bude mít u reprezentace autoritu. Má za sebou úspěšné výsledky. Samozřejmě, každému trenérovi některá angažmá nesednou, což se stalo i jemu. Nikoho jiného moc nevidím,“ říká.

Líbilo by se mu i propojení Jaroslava Šilhavého s Karlem Poborským. „Kombinace trenéra a velké hráčské osobnosti, jakou je Poborský, který je už i zkušeným funkcionářem, je dobrá cesta. Poborský má přehled, vyzná se, je autoritou pro hráče, měl by tomu co dát. Navíc se pohybuje v prostředí fotbalových akademií, ví, o čem český fotbal je. Byl bych pro,“ přiznal Palička.

