Slováci vezmou zpátky hráče z KHL. Válčící Rusko polovině klubů nevadí

Slovenskou reprezentaci čeká na přelomu srpna a září kvalifikace na zimní olympijské hry v Itálii 2026. Při sestavování nominace znovu budou moct sáhnout po hráčích působících v Rusku. Podle průzkumu hokejového svazu SZĹH souhlasí 52 procent klubů s účastí hráčů KHL v národním týmu. „Hokejové hnutí se přiklání k verzi, že by reprezentace měla být na mezinárodních turnajích v co nejsilnějším možném složení, a to bez ohledu na klubovou příslušnost hráčů,“ píše se v tiskové zprávě.