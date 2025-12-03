Nominace na poslední test před ZOH: zkušená sestava, Rulík bere 12 mistrů světa z Prahy
Trenér Radim Rulík zařadil do nominace na nadcházející Švýcarské hry dvanáct hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Na druhém turnaji seriálu Euro Hockey Tour se představí i kapitán Roman Červenka, Ondřej Kaše, Daniel Voženílek nebo Jan Rutta, kteří hlavně ze zdravotních důvodů chyběli na listopadové reprezentační akci ve Finsku.
Po delší době dostal pozvánku útočník Lukáš Rousek, jenž se před sezonou vrátil ze zámoří do Evropy. Jediným nováčkem je brankář Nick Malík z Plzně. Akce je generálkou na únorové olympijské hry.
Druhý turnaj EHT se uskuteční v Curychu a Liberci příští týden. Reprezentace nastoupí ve čtvrtek na severu Čech proti Finsku, o den později se přesune do Curychu, kde se v sobotu utká se Švýcarskem a v neděli turnaj zakončí zápasem proti Švédsku.