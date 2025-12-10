Florbalistky se přesunuly do Ostravy, řada z nich se vrací domů. Budou Norky kousat?
Na domácím mistrovství světa už české florbalistky porazily Dánky, Lotyšky i Švýcarky, na což by rády navázaly také ve čtvrtfinále proti Norkám. Tentokrát už v Ostravar Aréně, kam se šampionát přesunul z Brna. Na vyvrcholení turnaje se těší i řada hráček, která v moravskoslezské metropoli hraje, hrála nebo vyrůstala. Týká se to i kapitánky Michaely Kubečkové, odchovankyně florbalových Vítkovic. „Moc se těším,“ hlásí třiadvacetiletá útočnice.
Dvakrát v historii se českým reprezentantkám povedlo přivézt z mistrovství světa medaili. Pokaždé to byl bronz. Jednou v roce 2011, podruhé o dvanáct let později v Singapuru. Osa úspěšného týmu z minulého šampionátu se další cenný kov pokusí ukořistit před domácím publikem v Ostravě.
Skupinovou fázi zvládly svěřenkyně Lukáše Procházky skvěle. V sobotu v Brně rozstřílely 11:0 Dánsko, o den později 6:2 Lotyšsko a na závěr si poradily 7:4 se silným Švýcarskem. „Bylo to něco, čeho jsme chtěly dosáhnout. Jsem ráda, že se nám to povedlo v takovém stylu. Věřím, že takhle budeme pokračovat,“ přeje si kapitánka Michaela Kubečková.
Ta se stejně jako některé její spoluhráčky vrací domů. Medailistka ze šampionátu 2023 začínala s florbalem ve Vítkovicích, odkud se později přesunula do švédského FBC Kalmarsund. „Jsem moc ráda, že si zahraju jednak před domácím publikem, ale také před rodinou, kamarády a příbuznými. Opravdu se moc těším,“ usmívá se Kubečková, která v průběhu mistrovství stihla posbírat už sedm kanadských bodů.
Podobné pocity zažívá brankářka Nikola Příleská. „Když jsme jely do Ostravy a přijížděly na trénink, dýchlo na mě domácí prostředí. Až teď mi došlo, že svým způsobem hraju doma, i když z Ostravy nepocházím. Ale žiju tady skoro deset let, takže se moc těším. Bude tady rodina, kamarádi. Věřím, že fanoušci vytvoří super atmosféru,“ doufá gólmanka Vítkovic.
Hlavně nic nepodcenit
Ve čtvrtfinálovém utkání, které odstartuje ve čtvrtek od 16.30, se ale mezi tři tyče postaví její zkušenější kolegyně Jana Christianová. S Norkami se Češky naposledy na mistrovství světa utkaly před osmi lety na Slovensku, kde zvítězily 8:0. Potvrdí roli jednoznačných favoritek i nyní?
„Norky budou kvalitním soupeřem. Myslím si, že nám určitě nedají nic zadarmo, nemůžeme to podcenit. Mají skvělou gólmanku, spoustu talentovaných hráček, které si dokážou vytvářet situace. Myslím si, že důležitá bude naše hra na balonku,“ má jasno Kubečková.
„Je to zkušený tým s takovou dobře utaženou obranou. Zároveň vnímám, že je na tomto mistrovství světa neprověřený. Norky nepatří do skupiny, ve které hrály. V Singapuru si to pokazily jednou hodně nepovedenou třetinou. To, že spadly do béčka, byl spíš takový omyl,“ připomíná kouč Procházka turnaj před dvěma lety, kdy Seveřanky vypadly v osmifinále s Dánskem.
„Nemáme o nich tolik informací, byť jsme se podívali na všechny zápasy, které hrály. Analyzovat však utkání s Japonskem pro nás nedává tolik smysl. Očekávám pevnou obranu, nebezpečné kontry na úrovni Lotyšek a v první lajně tři nebo čtyři velmi kvalitní hráčky se zkušenostmi se SSL. Určitě to nepodceníme,“ doplňuje Procházka.