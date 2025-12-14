ONLINE: Česko - Švédsko. Bitva o triumf na Švýcarských hrách, v sestavě dojde na změny
Čeští hokejisté se dnes v Curychu utkají se Švédskem o celkové vítězství na Švýcarských hrách. Na druhé akci seriálu Euro Hockey Tour nastoupí svěřenci trenéra Radima Rulíka k duelu s dosud neporaženým soupeřem v 11:45, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
Češi po čtvrteční výhře 3:1 v Liberci nad Finskem porazili v sobotu v Curychu domácí Švýcarsko 5:3. Pro duel se Švédskem Rulík plánuje, že opět udělá změny v sestavě. V brance by měl dostat šanci Petr Kváča, po sobotním odpočinku budou hrát Jiří Ticháček, Jan Rutta, Matěj Stránský, Dominik Kubalík a Lukáš Rousek. Jen na tribuně by měla zůstat první formace Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák, Roman Červenka.