ONLINE + VIDEO: Pardubice - Třinec 2:0. Navrátilec Sedlák znovu udeřil

Je to tady, semifinále Generali Česká play off! Bitva gigantů Pardubic a Třince. Suverénní vítěz základní části s nadupaným kádrem a největšími ambicemi vs. šampion posledních tří dokonečných sezon Tipsport extraligy. První střet začal v 17 hodin. Domácím se vrátil do elitní formace Lukáš Sedlák a rovnou v úvodní třetině dvakrát gólově udeřil. V deváté minutě ještě dostal puk do sítě Lukáš Radil, to ale Robert Kousal porušil pravidla. Sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů utkání na iSport.cz.