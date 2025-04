Přestupy v extralize ONLINE: Bomba pro Kladno. Nové smlouvy v Třinci, Marcinko jde domů

Kanadský obránce Jérémie Blain, který strávil posledních pět sezon v Hradci Králové, posílil hokejisty Kladna. Uvedl to oficiální web klubu. Je tak sedmým novým hráčem Rytířů. Do defenzivních řad už přišli Tomáš Tomek ze Sparty, Martin Matějíček z Peterborough ze zámořské juniorské ligy OHL a do útoku Kanaďan Daniel Audette z Klotenu, Marcel Barinka z Vítkovic, Adam Bareš z Pelicans Lahti a Oskar Lisler z juniorského týmu Linköpingu.