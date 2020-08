Přestupy v extralize ONLINE: Výzva pro Mikúše. Jde na zkoušku do Třince | iSport.cz

19:36

PŘESTUP – Jedna sezona a konec. Rostislav Marosz už nebude pokračovat v Liberci, stal se novou posilou prvoligového Kladna. K Rytířům se zkušený útočník nicméně připojí až v lednu, do prosince totiž bude hostovat ve Vítkovicích, které jeho příchodem reagují na nečekaný odchod Ondřeje Romana. „Marosz do našeho týmu přichází na hostování do ledna 2021, poté se přesune zpět do Kladna. Díky tomu máme skoro půl roku na to, abychom našli do zbytku sezony náhradu i za něj,“ uvedl k Maroszově hostování Aleš Pavlík, vítkovický šéf.