Přestupy v extralize ONLINE: Zlín má posilu ze Švédska, Bulíř do Liberce | iSport.cz

PŘESTUP - Další posilu do obrany právě získal Litvínov. Po ofenzivně laděném zadákovi Jiřím Říhovi dres Severočechů v následující sezoně bude oblékat mohutný bek David Štich. Řízný obránce přichází do Vervy z nedaleko ležícího Chomutova, kde nezabránil sestupu místních Pirátů do první Chance ligy. Třicetiletý rodák z Plzně podepsal s Litvínovem smlouvu na dva roky. „Potřebovali jsme do zadních řad někoho, kdo to tam bude trochu brousit. Jsme rádi, že jsme takového silného a obětavého obránce jako je David do obrany získali," řekl generální ředitel klubu Jiří Šlégr pro klubový web.

