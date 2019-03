ONLINE: Sparta vede nad Litvínovem v boji o desítku 4:2. Liberec - Kometa 0:0 | iSport.cz

ONLINE | Nejsledovanější bitva se dnes odehrává v O2 areně. Hokejisté Sparty se v rámci 50. kola Tipsport extraligy v přímém souboji perou s Litvínovem o poslední místo zaručující postup do play off. Mladá Boleslav hraje se Zlínem o osmé místo v tabulce. Předposlední Chomutov se chce pokusit sesadit Karlovy Vary na třinácté místo. Vedoucí Liberec obhajuje prvenství proti Kometě. Vítkovice se pokouší o návrat do elitní šestky proti Hradci Králové. Plzeň hostí třinecké Oceláře. Olomouc by si ráda upevnila pozici na šesté příčce proti posledním Pardubicím. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.