Řepík: Občas to nevypadá hezky, ale vyhráváme. Jsme při chuti | iSport.cz

Je to více než osm let, co v utkání Sparty nepadl za 65 minut hry žádný gól. Stalo se tak až v neděli proti Mladé Boleslavi. Během zápasu však jednou Pražané trefu slavili. V 25. minutě síť rozvlnil kapitán Michal Řepík, trenérská výzva mu však radost sebrala. „Neviděl jsem to, ale asi tam v brankovišti nějaký kontakt s gólmanem byl,“ říkal po upracovaném duelu zkušený útočník. V nájezdech rozhodl o druhém bodu a výhře Sparty 1:0.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: . Řepík Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Klepiš (A), Bičevskis, Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Cienciala, Jeglič, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek (A), Košťálek, Piskáček (A) – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Pšenička, Rousek, Dvořáček. Rozhodčí Pešina, Pražák – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3912 diváků

Pětašedesát minut bez gólu. Pro útočníky obou týmů nelichotivá vizitka, co říkáte?

„Bylo to z obou stran dost urputné. Nebylo tolik střel na branku, moc to tam nelítalo. Těžký, vydřený zápas. Týden jsme nehráli, nebylo pro nás jednoduché do toho zase po pauze skočit. Jsme ale rádi, že jsme to zvládli aspoň za dva body. Sešly se dva dobré týmy, které dobře bránily. Minule se tady taky rozhodovalo až v prodloužení za stavu 1:1. Hodně mi to ten zápas připomínalo. Nám je to ale jedno, sbíráme body, jsme za to rádi.“

V první třetině jste měli mírně navrch, ve 25. minutě jste dal gól, ale nakonec vám ho sebrala coach's challenge. Pak se vývoj utkání otočil.

„Jo, souhlasím. Začali jsme dobře, byli jsme o něco lepší. Ve druhé nám pak neuznali ten gól. Oni přidali, dostalo je to na koně, začali nás víc mačkat ve vlastní třetině. Honili jsme puky po mantinelech, oni to dobře zavírali a vraceli zpátky. Zbytečně jsme ztráceli puky.“

Jak jste vy jako střelec viděl tu gólovou situaci?

„No, spíš neviděl. Koukal jsem se pod nohy, kde mám puk. Rozhodčí se na to ale dívali na videu, určitě věcí, proč to neuznali. Asi tam nějaký kontakt s brankářem v brankovišti byl a správně to neuznali. Tedy doufám.“

Mladá Boleslav - Sparta: Trenérská výzva v akci! Řepíkův gól nebyl uznán kvůli nedovolenému bránění

V nájezdech jste si pak spravil chuť. Nepáral jste se s tím a poslal puk do horní rohu Krošeljovy brány.

„Řešil jsem s naším trenérem gólmanů Petrem Přikrylem, co mám udělat. Nakonec jsem se rozhodl pro střelu na vyrážečku, nahoru. Povedlo se mi to trefit dobře, jsem moc rád, že z toho byla nakonec vítězná trefa.“

Je pro vás druhý bonusový bod důležitý i z pohledu psychiky? Zase jste si v šatně mohli zakřičet, dál jedete na skvělé vítězné vlně.

„Určitě, přesně tak to je. Občas jsou naše výkony upracované, nevypadá to třeba moc hezky, ale takové zápasy prostě občas jsou. V play off takové budou všechny, i když to je samozřejmě ještě daleko. Jsme rádi, že body sbíráme, tabulka je hodně nahuštěná a každý jeden je ohromně důležitý. Vezeme se dál na vlně, jsme při chuti, nechceme přestávat, ale dál pokračovat. To nás tlačí dopředu. Jsme rádi, že nám to zatím takhle funguje.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 0:1sn. Řepíkovi neuznali gól, pak v nájezdech rozhodl

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 0:1sn. Řepíkovi neuznali gól, pak v nájezdech rozhodl