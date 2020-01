Fanoušci Sparty spílali Jágrovi, ten zářil. Přišla parodie i zastání | iSport.cz

Kladenský matador Jaromír Jágr se vrátil zpět do akce po doléčení zranění • Pavel Mazáč / Sport

Jaromír Jágr proniká do obraného pásma Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Na návrat Jaromíra Jágra do akce se přišla podívat zaplněná O2 arena • Pavel Mazáč / Sport

Fanoušci Sparty na Jaromíra Jágra zaútočili nevybíravým chorem. Odpověděl on sám i Kladno... • Pavel Mazáč (Sport), Martin Sekanina (Blesk), Instagram

Krok 1: postoupit do extraligy

Krok 2: uzavřít extraligu

Krok 3: pohřbít český hokej

Krok 4: profit

Takhle vidí fanoušci Sparty roli Jaromíra Jágra v plánech extraligových klubů soutěž uzavřít před sportovním sestupem. Ten se k problematice několikrát vyjádřil, na svém facebookovém profilu třeba vysvětloval, že jde o financování hokeje i dalších sportů v Česku.

Sparta - Kladno: Jágr chytrou střelou poslal svůj tým do vedení, 4:5

A podobně se vyjádřil i po zápase, v němž sparťanské příznivce doslova umlčel svým výkonem. „To, že člověk řekne svůj názor, neznamená, že je správný nebo ne. Já jsem jen řekl, co si myslím a stojím si za tím. Chtěl jsem upozornit na financování sportu. Chtěl jsem ukázat, že i nejpopulárnější sport v Česku má problémy s penězi, co potom mají říkat ty menší sporty?“ tázal se řečnicky novinářů.

Zastání logicky našel hrdina zápasu u kladenský fanoušků, zábavnou odpověď sparťanským fanouškům vyslal na Instagramu klubový účet Rytířů.

Svého kamaráda hájil na sociálních sítích i promotér a někdejší šéf fotbalové Příbrami Petr Větrovský. „Hned od každý kontakt Jágra a puku ‚ocenili‘ sparťanští fanoušci pískotem a skandováním ‚Jágr ven‘… Ano, ten Jágr, který udělal pro hokej tolik, co by nestihli jiní za několik životů. Dovolil si říct názor. Názor, který se nelíbil a jen kvůli názoru, s kterým nesouhlasíte, na něj pískáte celý zápas. Tohle asi nikdy nepochopím. Člověk může s jiným názorem nesouhlasit, ale měl by mít pořád slušnost a úctu,“ apeloval Větrovský na fanoušky.

SESTŘIH: Sparta - Kladno 4:8. Domácí vedli o dvě branky, pak nastal velký obrat, dvakrát se trefil Jágr