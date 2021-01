ONLINE + VIDEO: Liberec vede 2:0 v Třinci. Litvínov smetl Dynamo 5:0!

Demolice Pardubic. Lukeš členem Klubu střelců

První velkou šanci měl ve čtvrté minutě domácí Jarůšek, který dorážel po Irvingově střele. Vzápětí neuspěl po přečíslení dvou na jednoho se Zdráhalem Lukeš a na Kloučkovi ztroskotal v úniku Pospíšil. V osmé minutě neproměnil další sólový nájezd Lukeš.

Ve 14. minutě se už Verva radovala z vedení. Při vyloučení Jana Koláře, které bylo na straně Východočechů jediné v celém utkání, se trefil v přesilové hře od modré čáry přes clonu před Kloučkem lotyšský obránce Balinskis. Domácí přestříleli Dynamo v úvodní části výrazně 19:6, ale vyšší náskok si nevypracovali.

Ve druhém dějství se poměr střel i obraz hry vyrovnaly a Pardubičtí nebyli daleko od vyrovnání. Nebezpečně pálil Mikuš a ve 33. minutě se dostal Camara sám až před Godlu, ale bekhendovým zakončením se mu nepodařilo dostat kotouč za jeho záda.

Na začátku třetí části Lukeš nejdříve neuspěl, když mu sebral radost brankář Klouček, ale o chvíli později v čase 41:19 už střelou z pozice mezi kruhy nad Kloučkovu lapačku dovršil jubileum a 250. gólem vstoupil do Klubu ligových střelců deníku Sport. Nedlouho poté přišel jediný trest i na domácí straně, Štich si ho však odpykal celý.

V následujících chvílích Severočeši definitivně strhli zápas na svou stranu. U gólu na 3:0 byl opět Lukeš, když v přečíslení dvou na jednoho ideálně naservíroval puk Pospíšilovi, jemuž stačilo trefit odkrytou branku. O necelé dvě minuty později navíc přidal čtvrtý zásah Žejdl. V polovině 53. minutě završil skóre ještě Hanzl.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „My jsme samozřejmě velmi spokojení s hrou i výsledkem. Kluci si za tím šli od prvního střídání. Měli jsme výbornou první třetinu, po které jsme mohli vést vyšším rozdílem. V druhé třetině se to srovnalo a podržel nás tam párkrát i Denis (Godla). Ve třetí třetině jsme dali rychlý gól, soupeř to musel trochu otevřít a my jsme chodili do brejkových situací, které jsme využili. Konečně nám to tam napadalo. Jsme moc rádi za Denisovu nulu, ale i za vstup Františka Lukeše do Klubu hokejových střelců. Každý hráč však dnes zaslouží absolutorium. Byl to asi náš nejlepší zápas v sezoně.“

Richard Král (Pardubice): „Z naší strany je těžké hodnotit tohle utkání, které se nám absolutně nepovedlo. První půlku zápasu jsme byli ještě v autobuse. Trošku měřítko sneslo druhých deset minut druhé třetiny. Ve třetí třetině jsme chtěli zápas dostat nějakým stylem na naší stranu, bohužel jsme tam udělali nějaké chyby, hnedka nám domácí ujeli do přečíslení, dostali jsme góly a pak už to bylo víceméně o ničem. Do zápasu jsme nastoupili katastrofálně bez nasazení, bruslení; tohle nechceme tolerovat a určitě si promluvíme s některými hráči, protože tohle je prostě neakceptovatelné.“

Góly Domácí: 13:05. Balinskis, 41:19. F. Lukeš, 45:09. Pospíšil, 46:58. Žejdl, 52:31. M. Hanzl Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich (A), Demel, D. Kolář – P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, M. Hanzl (A), Látal – Jícha, Helt, Zygmunt. Hosté: Klouček (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Vála, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Mandát (A), R. Kousal, Camara – Anděl, O. Roman, Kusý – Pochobradský, Rohlík, Koffer. Rozhodčí Kika, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Krize Energie, padla popáté za sebou

Karlovarská Energie poprvé v sestavě s navrátilcem Tomášem Rachůnkem v úvodní dvacetiminutovce tahala za kratší konec. Vítkovičtí byli od první minuty aktivnějším týmem, byli častěji na puku a i důraznější v obranné činnosti.

První výraznější příležitost Gewieseho ještě dokázal Novotný levým betonem zlikvidovat, ale v 11. minutě byl už krátký na přízemní střelu Mikysky, který využil přečíslení tří na jednoho. V 18. minutě přebruslil Dočekal Lauka a zasunul puk mezi betony karlovarského gólmana. Jedinou výraznější příležitost domácích nevyužil Flek, jehož samostatný únik skončil střelou mimo tyče vítkovické branky.

Herní převaha Ridery pokračovala i v dalším průběhu utkání, v němž nenacházeli Karlovarští žádnou účinnou protizbraň na pevnou obranu hostí a aktivní napadání po celém kluzišti. Ve 27. minutě se ocitl puk potřetí v domácí brance, ale po konzultaci s videorozhodčím nebyl tento zásah uznán z důvodu jeho dosažení rukou.

Zakřiknutým hráčům Energie nepomohly ani dvě přesilovky, které Západočeši sehráli velmi špatně. Poté, co na konci druhé třetiny byli krátce po sobě vyloučeni Kohout a Mikyska, dostali hosté příležitost 43 sekund trvající hry pěti proti třem. Využil ji po 15 vteřinách tečí Lakatošovy střely Krenželok.

Ve 48. minutě zůstal v předbrankovém prostoru domácí obranou zcela nepokrytý Kalus a po ideální přihrávce Malleta zvýšil na 4:0. Následná aktivita domácích vedla díky střele Kašeho z 50. minuty ke zkorigování nepříznivého stavu. Ke vstřelení další branky již domácím nepomohla ani 20 sekund trvající hra pěti proti třem a ani čtyřicetivteřinová power play.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Vítkovice na nás vlétly. Když už jsme jejich úvodní tlak přestáli a měli jsme tam nějaké příležitosti, nechali jsme je odskočit o dvě branky. Soupeř nás potom svou poctivou a houževnatou obranou nepouštěl do žádných větších příležitostí. My jsme nehráli to, co jsme chtěli. Nedostali jsme se k našemu hokeji, byli jsme všude pozdě a neuhrávali jsme souboje. Myslím, že třetí gól do šatny byl rozhodující. Byť snaha našich hráčů byla až do konce, tak Vítkovice byly lepší a zaslouženě zvítězily. Jsme rádi, že tady máme Tomáše Rachůnka. Myslím, že nám zpátky zapadne do první lajny. Jeho přesun z Liberce byl hodně rychlý a jeho pozice dnes nebyla vůbec jednoduchá. Věřím, že si to sedne a naše i Tomášovy výkony půjdou zase výše a budou výrazně lepší.

Radek Philipp (Vítkovice): “Dnes to byl samozřejmě těžký zápas, který jsme zvládli díky skvělému přístupu mužstva, podpořenému vynikajícím gólmanem. Děkujeme všem klukům, jak zvládli dnešní zápas. Do utkání jsme měli výborný vstup, byli jsme silnější v osobních soubojích a dobře nám to bruslilo. Ve druhé třetině jsme si pomohli přesilovkou, což nám také určitě pomohlo. Ve třetí třetině - až na nějaké střely, při kterých nás podržel Dolejš - jsme odehráli zbytek zápasu v klidu. Vážíme si tohoto vítězství a odjíždíme domů spokojeni.„

Góly Domácí: 49:30. D. Kaše Hosté: 10:39. J. Mikyska, 17:04. Dočekal, 39:35. L. Krenželok, 47:10. M. Kalus Sestavy Domácí: F. Novotný (Horák) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, D. Kaše, Flek – Lauko, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Hladonik, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Pyrochta, R. Polák (C), Gewiese, Galvinš, Koch, L. Kovář, R. Černý – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Schleiss – Mallet, J. Mikyska, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Třetí skalp Hradce pro Spartu. Řádil kapitán Řepík

Ve čtvrté minutě zahrozil v oslabení Tomášek, na gólmana Mazance ale nevyzrál. Za hosty kontroval v polovině úvodní třetiny Smoleňák, jenže Machovský byl rovněž pozorný. Ve 14. minutě otevřel skóre Tomášek velmi pohotovou dorážkou zblízka po Piskáčkově pokusu od modré čáry. Zrovna tak si mohl spravit chuť také hostující kapitán Smoleňák, ale Machovský měl i v tomto případě navrch.

Na začátku druhé části potvrdil Machovský svou pohodou z předchozích dvou zápasů, které dochytal s nulou, proti Zacharovi. Ve 24. se na druhé straně blýskl Mazanec proti Sukeľovi. Na trestnou lavici pak putoval Blain, ale v oslabení využil Zachar při přečíslení dvou na jednoho nahrávku od Kevina Klímy a ranou bez přípravy vyrovnal.

Právě Zachar pak mohl při dalším oslabení dokonat obrat ve skóre, tentokrát už měl však v minisouboji se strážcem sparťanské branky navrch Machovský. Za domácí se snažil odpovědět Rousek, ani on ale nebyl úspěšný.

Sparta si vše vynahradila v úvodu třetího dějství. Dohrávanou přesilovku po Koukalově prohřešku sice ještě sparťané nezužitkovali, ale jen pět sekund po skončení trestu procedil kotouč za Mazancova záda Řepík. O dvě minuty později navíc po souhře právě s Řepíkem zvýšil Němeček.

Za Mazance pak při další možnosti Pražanů zaskočil Nedomlel. V 54. minutě pomohla Machovskému po ráně Lva branková konstrukce. Královéhradečtí podpořili v závěru svou početní výhodu hrou bez gólmana, jejich risk ale potrestal Řepík a definitivně rozhodl.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Byl to těžký zápas, takový s příznakem play off, v němž bylo hodně osobních soubojů, byl to hodně i o taktice. Jsme rádi, že se nám povedla třetí třetina a získali jsme tři body. Celkově to bylo trochu jiné utkání než před pár dny, vyrovnanější než minule, navíc ta únava se trošku kumuluje, takže to bylo i více fyzicky náročné.“

David Kočí (Mountfield HK): „Pro nás to byl dneska krutý zápas. Dvě třetiny jsme hráli velice dobře, měli jsme pohyb, kotouče chodily rychle dopředu, snažili jsme se agresivně napadat soupeře a ten s tím měl podle mého trošičku problémy. Bohužel jsem nedali dostatek gólů. Pak samozřejmě rozhodla třetí třetina, kdy jsme během dvou střídání dostali dva góly. Soupeř odskočil na 3:1 a to se už pak těžko dotahuje.“

Góly Domácí: 13:30. Tomášek, 41:40. Řepík, 43:41. Němeček, 58:15. Řepík Hosté: 28:19. M. Zachar Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Košťálek, Piskáček (A), Němeček, Poizl, Kalina, Jurčina, Kulhánek – Řepík (C), Horák, Sobotka – Tomášek, Sukeľ, Rousek – Říčka, Pech (A), Buchtele – Šmerha, Vitouch, Zikmund. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Jank, Váchal – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – Smoleňák (C), Cingel, Perret – Lev, Morong, M. Zachar. Rozhodčí Horák, Pražák – Sobotka, Zíka Stadion O2 arena, Praha Návštěva bez diváků diváků

Motor slaví poprvé doma za tři body

Duel nabídl od počátku svižné tempo. Nebezpečnou střelu z mezikruží vyslal Doležal, pěknou akci předvedl Karabáček. Zlínský Fořt v páté minutě trefil tyčku. Skóre se poprvé měnilo po chybě hostů ve středním pásmu. Puku se zmocnil Prokeš a nekompromisně z levého kruhu prostřelil Kašíka.

Domácí zvyšovali aktivitu, další výborné příležitosti měli Martin Novák, jenž se neprosadil sám před brankářem, nebo zblízka střílející Přikryl. Druhou trefu přidal mocným nápřahem Suchánek, k němuž vyplaval kotouč před modrou čáru.

Druhou část zahájili Jihočeši třemi přesilovkami v rychlém sledu, jediným efektem však byla tyčka nastřelená obráncem Plášilem. Moravané naopak v oslabení unikli ve dvou na jednoho, ale Fořt minul českobudějovickou klec.

Před polovinou základní hrací doby promíchali domácí útočné formace a poslali do boje rekonvalescenta Holce, který neproměnil vyloženou příležitost hned při svém prvním střídání. Zejména přičiněním hostí se zápas měnil v urputnou bitvu, v níž nebylo mnoho místa na hokejovou krásu.

Na počátku třetího dějství putoval úplně zbytečně za katr Christov a vteřinu po jeho návratu na led korigoval českobudějovický odchovanec Vopelka střelou z levého kruhu.

Přibližně ze stejného místa necelé čtyři minuty před sirénou se trefil také domácí Doležal, kterého vyslal dopředu kapitán Pýcha. V závěru ještě mohl pečetit Jonák. Hosté se ani nedostali k power play.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): “V první třetině jsme využili zaváhání soupeře k otevření skóre a rychle přidali druhý gól. Od té chvíle se nám hrálo líp a také nás podržel gólman (Marek Čiliak). Ve třech přesilovkách se nedařilo speciálním formacím, které nehrály dobře. Třetí gól nás uklidnil a jsem rád, že po debaklu v Liberci jsme uhráli tři body proti houževnatému Zlínu.„

Martin Hamrlík (Zlín): “Úvodních deset minut jsme vůbec nehráli špatně, ale potom jsme dostali dva rychlé góly a energie se přehoupla na stranu Českých Budějovic, kterým navíc výborně chytal Čiliak. Náš gól přišel pozdě. Trápíme se střelecky. A když inkasujeme, naše energie zmizí. Jsme zklamaní, ale domácí vyhráli zaslouženě.„

Góly Domácí: 10:57. Prokeš, 13:23. Suchánek, 56:31. Z. Doležal Hosté: 43:23. Vopelka Sestavy Domácí: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Allen, Vydarený (A), Plášil, Suchánek, Slováček – Forman, D. Voženílek, Z. Doležal – M. Novák, Toman, Karabáček – Beránek, R. Přikryl, P. Novák – Christov, Prokeš, Jonák – Holec. Hosté: Kašík (Huf) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Suhrada – Dufek, Fryšara, Köhler – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Okál – Karafiát, P. Sedláček, J. Ondráček. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Frodl, Komárek Stadion Budvar aréna

Skvělou první třetinu korunoval mladík Moravec

Hned první přerušení hry bylo za zvuku gólové sirény, když přečíslení dva na jednoho vyřešili ukázkově ve třetí minutě Zbořil se zakončujícím Claireauxem.

Druhý gól přidali domácí v polovině první třetiny, kdy se ujala kombinace čtvrté formace, na jejímž konci byl mezi Lukášovy betony skórující Najman.

Mladá Boleslav byla při chuti a na 3:0 zvyšoval dvě minuty před první přestávkou svým premiérovým gólem v extralize sedmnáctiletý obránce Moravec. Pro hosty mohlo být ještě hůř, když se sám na Lukáše vyřítil Jääskeläinen, ale v tomto souboji olomoucký brankář obstál.

Hosté v první třetině vyprodukovali pouhé dvě střely na branku, ale hned zkraje části druhé se ujala jedna přesilovková v podání Káni, kterou hosté snížili na rozdíl dvou branek. Ten ale vydržel jenom šest minut, neboť na druhé straně se prosadil další z domácích obránců, tentokrát Pláněk. Stav byl 4:1 a do olomoucké branky šel Konrád.

Zajímavý hokej pokračoval i ve třetí třetině. Za hosty mohl snížit šest minut před koncem Kucsera, ale již ležící Krošelj dokázal ještě vytasit zákrok lapačkou. Olomoučtí se nakonec snížení dočkali, když se deset sekund před koncem trefil v přesilovce Kuscera.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): “Rozhodla první třetina. Dobře jsme do ní vstoupili, měli jsme dobrý pohyb. Vytvořili jsme si hodně šancí, mohli jsme mít i větší náskok. Ale stav 3:0 byl klíčový, protože druhá třetina skončila 1:1. Jsme rádi za tři body.„

Jan Tomajko (Olomouc): “První třetinu jsme prospali. Tam to byla z naší strany katastrofa a rozhodlo to o celém zápase. Ve druhé a třetí jsme se už zlepšili, měli jsme i hodně střel. Ale takový vstup do zápasu nemůžeme opakovat.„

Góly Domácí: 02:11. Claireaux, 11:42. Najman, 18:02. Moravec, 28:16. Pláněk Hosté: 21:49. J. Káňa, 59:50. Kucsera Sestavy Domácí: Krošelj (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Fillman, Šidlík, Klikorka – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson. Hosté: Lukáš (30. Konrád) – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Handl, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Kolouch, Nahodil, Kucsera – Mácha, Gřeš. Rozhodčí Hodek, Micka – Kajínek, Hynek Stadion ŠKOENEGO Aréna

Kometa - Plzeň 2:3p

Góly Domácí: 04:27. Zaťovič, 08:35. P. Holík Hosté: 05:10. Straka, 31:28. Jiříček, 63:13. Kodýtek Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Bartejs, Mlčák, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, L. Horký – Kusko, V. Němec, Vincour – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák (A), V. Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Kvasnička – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Straka (A), Suchý, Eberle – Rob, Přikryl, Pour – Slanina, Malát. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Kis, Lučan Stadion DRFG arena

Třinec - Liberec

Góly Domácí: Hosté: 14:02. Bulíř, 38:49. R. Pavlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, Marcinko, Martin Růžička (A) – Leier, P. Vrána (C), Rodewald – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Kolmann, T. Hanousek, Rosandić, Štibingr, Derner, Kunst – Lenc, A. Musil, Birner (A) – Gríger, Bulíř, Průžek – R. Pavlík, P. Jelínek (C), J. Vlach – D. Špaček, Najman, Šír. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec