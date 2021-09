Ty vo*e, padne to tam ještě letos? ptal se snajpr Šťastný. Pak přišla úleva

Konečně se dočkal. Démon minulé sezony David Šťastný zapsal první trefu v novém ročníku, ve 3. kole Tipsport extraligy se podílel na drtivé výhře Mladé Boleslavi 5:1 nad Kometou. V součtu s přípravou a Ligou mistrů si musel počkat až na osmý zápas. Ve 13. minutě si poradil s trestným střílením. „Ták a je to tady!“ nastoupil tradičně dobře naladěný před novináře. „Hrozná úleva! Pak to ze mě spadlo a hrálo se mi líp,“ komentoval ukončení střeleckého půstu.

Konečně, že?

„Určitě je to hrozná úleva. Člověk si to nechce připouštět, ale v sobě to trošku má. Šance jsem měl, ale nepadalo mi to. Když jsem dal na začátku tyčku, tak jsem přijel na střídačku a říkal: ‚Ty vole, já nevím, jestli mi to letos vůbec padne…‘ Ale naštěstí padlo, takže super.“

V týmu máte specialisty na nájezdy Davida Bernada či Oscara Flynna. I tak jste si na trestné střílení věřil?

„Já bych se dneska ani nenechal vyměnit, ty jo. Musel jsem zkusit všechno, přišlo trestné střílení, jinak už nevím, co bych dělal. Pak už jenom do prázdné, když by mi to někdo zastavil před brankou. Doufal jsem, že mě nevymění. Rovnou jsem jel ke kruhu. Věřil jsem si a jsem rád, že to tam padlo. Z člověka pak opadne trochu tlak a všechno okolo, ale nejdůležitější jsou tři body.“

Kometu jste přejeli 5:1, zapsali první výhru v sezoně.

„Taky je to strašná úleva, protože ty dva zápasy předtím (v Olomouci a s Pardubicemi) se daly zvládnout. Ale pokazili jsme to. Jsme rádi, že jsme to teď zvládli. Věřili jsme si. Od začátku jsme šli za vítězstvím a potvrdilo se to i na konci zápasu.“

Co rozhodlo?

„Myslím, že to začalo od maličkostí. Osobní souboje, byli jsme dravější, agresivnější a pak nám to tam napadalo. Když jdeme na sto procent, tak se to pak i odrazí a máme trochu i štěstí. Všechno se tak nějak dalo dohromady a zápas dopadl pro nás úspěšně.“

V úvodu utkání ale mohla jít do vedení klidně Kometa. Je to tak?

„Máme tam Gašpera, který by taky měl něco chytit. Tak to chytil. (úsměv) Ne, určitě, kdybychom dostali na začátku gól, tak by to bylo blbý. Naštěstí jsme to ustáli, pak jsme dali gól my a hrálo se líp.“

Byla klíčová i produktivita? Kometa své šance neproměnila, vy jste během pěti minut nasázeli tři góly.

„Určitě to pro nás bylo lepší, ale na druhou stranu v našich situacích je to ošemetné. Vedeme jako třeba s Pardubicemi o dva, o tři góly a pak nějak přestaneme hrát, začneme dělat úplné kraviny. Dneska jsme to zvládli. Od začátku až do konce jsme si za tím šli a vyšlo to, jsme strašně rádi.“

Jak jste si rozebrali nepovedený závěr nedělního zápasu s Pardubicemi?

„Ono nebylo moc co rozebírat. Celá třetina byla úplně špatně, od nástupu až po konec. Vedeme o dva góly, je 10. minuta a my máme pět vyloučených… Úplně špatný nástup na led, bylo to hrozné. V kabině jsme si k tomu hned po zápase něco řekli. Doufám, že to pomůže do dalších zápasů. Dneska to pomohlo, musíme u toho vydržet i dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:32. J. Dufek, 09:26. Najman, 12:43. Šťastný, 26:00. Jánošík, 28:12. Kotala Hosté: 45:44. Mallet Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc (C), Jánošík (A), Pláněk (A), Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – O. Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Hosté: Klimeš (26. Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – M. Haščák, Kollár, Vincour – L. Horký, Rákos, R. Pavlík – Magee, Kusko, Mallet – Šoustal. Rozhodčí Pražák, Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 2123 diváků

