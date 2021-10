Zdráhal zpátky ve Vítkovicích: Jsem rád, že jsem zase nebyl tragický

Co jste tentokrát změnil, abyste tragický nebyl?

„Celkem nic. Spíš jsem se snažil nemyslet na to, že předchozí zápasy byly, jaké byly. Šel jsem do toho trošku s uvolněnou hlavou a povedlo se. Za to jsem rád.“

Dřív jste byl proti rodným Vítkovicím přemotivovaný?

„Asi jo. Je to už asi i časem, přece jenom jsem z Vítkovic pryč už asi rok a půl. Už to na mě tak nedoléhá.“

Kolik jste měl přátel a fanoušků v ochozech?

„Dost, kolem dvaceti určitě. (usmívá se) Kluci se divili, kolik lístků potřebuju, tak jsem rád, že jsem je dostal. Rodina byla spokojená.“

Kde seděl váš osobní kotel? Nevšimnul jsem si, že by po vašich gólových akcích někde vyskakoval.

„Oni emoce moc nedávají najevo. Ale hlavně dědové byli rádi. Seděli na A1 za naší střídačkou. Ani já doma nemám z gólu takovou radost jako jinde, ale těší mě, že jsme tady vyhráli.“

Před zápasem jste byl i u slavnostního buly, které vhazoval bývalý kustod klubu Petr Celerin. Po 23 letech se s Vítkovicemi loučí. Potěšila vás pocta při vhazování?

„Ráno mi říkali, že by bylo dobré, kdyby na vhazování byli dva Ostraváci kvůli Peťovi Celerinovi. Odvedl pro Vítkovice super práci, zaslouží si obrovský respekt, byl jsem za to rád.“

Máte na něho nějakou vzpomínku?

„Asi nejlepší brousič v mé kariéře. I když jsem hrál jinde, tak jsem mu vozil nože. Jeden z nejlepších v Česku.“

Měl jste od něj nabroušeno i teď, že vám to tak lítalo?

(usměje se) „Ne, už jsem si zvykl na našeho kustoda, který taky brousí výborně. I jeho musím pochválit.“

Na první gól jste přihrál Kudrnovi do prázdné, druhý jste po jeho přihrávce dal po efektním blafáku do bekhendu. Měl jste tohle zakončení v hlavě, nebo vyplynulo ze situace?

„Spíš vyplynulo, tohle moc nedělám. Jsem rád, že to spadlo. S Andrejem (Kudrnou) se mi hraje dobře, je rychlý, silný, vyhovíme si. Hrajeme spolu od začátku sezony, doufám, že budeme týmu pomáhat i dál.“

Skvěle jste otáčeli hru a byli efektivní. To rozhodlo?

„Hlavně ta efektivita. Vítkovice si taky nějaké šance vytvořily, ale nedokázaly je proměnit. My vytěžili z minima maximum a pak jsme si zkušeně hlídali stav. Bylo to velmi zodpovědné, výborný týmový výkon podpořený super výkonem gólmana.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:54. Fridrich Hosté: 08:26. Kudrna, 29:22. P. Zdráhal, 32:41. Hrbas, 59:57. Estephan Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, L. Kovář, Machů – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – K. Afanasjev, J. Hruška (A), Svačina – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Fridrich. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Kolář, Demel, D. Zeman – P. Straka (A), Gerhát, Jarůšek – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – L. Stehlík, Latta, M. Havelka. Rozhodčí Pešina, Vrba – Ganger, Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 925 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 12 7 1 1 3 37:21 24 2. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 3. Pardubice 11 7 1 0 3 39:30 23 4. Mountfield 11 6 2 0 3 29:18 22 5. Plzeň 11 5 1 2 3 38:33 19 6. Sparta 10 4 3 1 2 35:30 19 7. Č. Budějovice 12 6 0 1 5 38:39 19 8. Olomouc 9 4 2 0 3 25:20 16 9. Liberec 12 4 0 3 5 25:35 15 10. K. Vary 11 4 0 2 5 31:30 14 11. Litvínov 11 3 1 2 5 34:37 13 12. Brno 11 2 3 1 5 27:35 13 13. Vítkovice 7 3 0 0 4 14:20 9 14. Kladno 11 1 2 1 7 28:44 8 15. Zlín 12 0 1 3 8 22:44 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

