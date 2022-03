ONLINE: Sparta může pojistit čtyřku, Kladno hraje o naději. Plzeň hostí Vary

Hokejem nabitá neděle nabízí předposlední 59. kolo Tipsport extraligy, ve které se od 17.00 stále hraje o hodně. Sparta si v domácím utkání proti Zlínu touží zajistit přímý postup do čtvrtfinále play off. Šanci na vyhnutí se baráži chce uživit Kladno v Brně. Rytíři ale musí spoléhat také na další zaváhání Karlových Varů, které nastupují do derby v Plzni. České Budějovice s Libercem se ve vzájemném souboji pokouší zřejmě naposledy zabojovat o elitní čtyřku. Utrápené Pardubice bojují proti Třinci o ukončení série osmi proher v řadě. Litvínov se snaží pojistit si účast v předkole proti Olomouci. Už jistý vítěz Prezidentova poháru z Hradce Králové hraje ve Vítkovicích. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.