Kometa loví Slováky. Dorazí do Brna „Šílený Max“ a medailista z Pekingu?

Český trh je přebraný, do trejdů se s Kometou nikdo nehrne a nevyšel ani pokus o střídavé starty Jiřího Ondráčka a Daniela Gazdy z prvoligového Zlína. Co s tím? Strádající Brno loví ve slovenských vodách. V merku má dva zajímavé útočníky – Maxima Čajkoviče (21 let, Orlando Solar Bears) a Kristiána Pospíšila (26, SaiPa Lapeenranta). Pravděpodobnější je v tuhle chvíli příchod druhého z nich.

Strmý pád Komety extraligovou tabulkou zatím nezastavily ani rošády na trenérském můstku. Aktuálně stojí na střídačce trojice Jaroslav Modrý-Patrik Martinec-Jiří Horáček. Majitel organizace Libor Zábranský se vrátil nahoru do kanceláře.

Teď má konečně dojít na posílení kádru. Jako první dorazil na měsíční zkoušku Adam Raška z britské ligy (28 let, Sheffield Steelers). Nastoupil už 30. prosince v Plzni (2:5). Následovat mají cizinci, konkrétně Slováci. Ideálně dva.

V nabídce je podle informací webu iSport.cz talent Maxim Čajkovič, rychlé křídlo s výbornou střelou. Rodák z Bratislavy rozjel sezonu v zámoří, v ECHL nasbíral v 19 zápasech 12 bodů (5+7). V Brně ho dobře znají, v klubu působil v dorostu v letech 2014-2016, pak přestoupil do juniorky švédského Malmö. Poslední čtyři roky působí v nižších zámořských soutěžích, s malým odskočením do Bratislava Capitals (ICEHL).

V roce 2019 si ho vybrala na draftu NHL Tampa Bay, na řadu přišel ve třetím kole jako 89. v pořadí. Do nejlepší ligy světa má Čajkovič nicméně prozatím daleko, proto nyní řeší návrat do Evropy. Kometa není zdaleka jediná nabídka, kterou má na stole. Přesto by ho mohl návrat do známého prostředí zajímat. V týmu by mohl dostat adekvátní prostor, aby ukázal, co v něm je.

Ale pozor, Čajkovič má za sebou také jednu aférku. V zimě 2020, těsně před světovým šampionátem hráčů do 20 let byl z pozice největší hvězdy mužstva vyřazen z kádru Slovenska kvůli disciplinárním prohřeškům. V tréninkovém utkání při kempu ve Zvolenu způsobil nešetrným zákrokem otřes mozku spoluhráči Samuelovi Krejčovi a následně napadl i Jakuba Koleniče. Vedení hráče vyřadilo za „hrubé porušení sportovních a lidských hodnot“ a víc to nekomentovalo. Neukázalo veřejnosti ani video.

Čajkovič, za jehož setrvání v týmu se údajně postavila většina parťáků, poté vydal pouze omluvné prohlášení, rozhovory odmítl. „Posunulo mě to, už jsem úplně jinde,“ svěřil se později v rozhovoru pro denník Šport. „Nebylo vůbec jednoduché se z toho psychicky vyhrabat a pokračovat v kariéře. Fanoušci na sociálních sítích mi psali škaredé nenávistné věci. Nikomu bych to nepřál zažít,“ dodal.

Když má den, je sebevědomý mladík na ledě k neudržení. Na MS „osmnáctek“ vyrovnal „Max“ slovenský rekord slavného Mariána Gáboríka, když nasbíral 11 bodů (4+7). Nesedl mu naopak šampionát „dvacítek“ v Česku, v němž se vzmohl jen na dvě asistence. Hrál příliš na sebe, což na Slovensku kritizovali přední experti a trenéři. Uvidí česká extraliga, jak od té doby vyspěl? Laso mu hodily další organizace, například bratislavský Slovan.

Reálnější je podle všeho příchod jeho krajana a dalšího křídelníka Kristiána Pospíšila, olympijského medailisty z Pekingu. Odchovanec Zvolenu hraje poslední čtyři sezony ve Finsku, osm startů zapsal i za švýcarský Davos. V Lappeenrantě, kam přestoupil po třech letech v Lukko Rauma, dělá asistenta kapitána, ovšem nevyzrálá SaiPa je v tabulce beznadějně poslední a je už takřka jisté, že nepostoupí do play off . Slovenský reprezentant hledá motivaci pro zbytek ročníku. Ve 24 zápasech získal 11 bodů (6+5) a jeho dalším působištěm má být česká extraliga.

Nejblíže jeho angažování je právě Kometa.

