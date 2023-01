Winter Classic ovládly ušanky. Kometa pod nebem zhasla a zahýbe kádrem

Jednou za čas, proč ne. Dívat se na extraligový hokej z padesáti metrů, místo záznamu na kostce nad ledem sledovat dvě velkoplošné obrazovky po stranách strmých tribun, místo stropu haly mít s dronem nad hlavou výhled na výškové budovy a na černé nebe. Byl to zážitek. Slovenští pořadatelé udělali dost, aby se Oceláři cítili na Tehelném poli jako doma a Komeťáci jako vítaní hosté. Lidí dorazilo více než dvakrát tolik, než by se vešlo do Werk Areny. Vyšlo i počasí, nemrzlo jako před sedmi lety v Brně, kde jste si na montovaných tribunách říkali v silném větru o nachlazení a z hokeje viděli přes zarosená plexiskla prd. Bylo to fajn, vzpomínky zůstanou. Ale stačilo. Vzhůru zpátky do hal. V nich nevyhánějí pracující novináře před desátou večer…