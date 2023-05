Tendr na TV práva v extralize: všechny zápasy na O2 TV, ČT zbyde 23 přenosů

Zápasy hokejové extraligy budou i v dalších pěti sezonách vysílat O2 TV a Česká televize. Obě společnosti uspěly ve výběrovém řízení vypsaném agenturou BPA sport marketing a.s., která je výhradním marketingovým partnerem Asociace profesionálních klubů ledního hokeje řídícím nejvyšší domácí soutěž. Změní se ale model vysílání, stanice O2 TV Sport chystá poprvé přenosy ze všech zápasů, volně šiřitelný program ČT sport bude moci ze základní části nabídnout maximálně 23 utkání.

Až do konce sezony 2027/28 by fanouškům neměl na obrazovce uniknout ani jeden extraligový zápas. „Již nyní pracujeme na posílení redakce, protože nás čeká výroba více než 300 utkání za sezonu, což je pětkrát více než jsme dělali dosud. Vedle toho připravujeme hned několik nových pořadů,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

„Za uplynulých pět let se nám potvrdilo, že extraliga z hlediska atraktivity a zájmu dlouhodobě funguje. Důkazem bylo i letošní play off, kdy sledovanost vypjatých duelů na O2 TV Sport přesáhla 300 tisíc diváků, což extraligu zařazuje mezi nejsledovanější sportovní soutěže u nás,“ říká Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV,

Pokračuje tak model platný od roku 2018, od kterého se o přímé přenosy z extraligových zápasů dělí veřejnoprávní televize a placený kanál. Jeho pozice však nyní výrazně posílí.

První pětiletá smlouva skončila po aktuální sezoně, BPA proto v únoru vyhlásila výběrové řízení na pět tzv. balíčků mediálních práv; jedním z nich byly i televizní přenosy na území České republiky.

„Jsme rádi, že konkurenční tender, kterého se nakonec zúčastnilo patnáct společností, potvrdil námi očekávaný zájem subjektů zabývajících se sportovním obsahem u nás i v zahraničí. S vítězi jednotlivých balíčků ihned zahájíme jednání směřující k podpisu kontraktů,“ uvedla generální ředitelka BPA Jana Obermajerová v tiskové zprávě.

O přímé přenosy měla vedle České televize a O2 TV zájem i společnost Canal+, která se přihlásila do výběrového řízení, ale nakonec nepředložila konkrétní nabídku.

„Teď nás čekají série jednání a schůzek, na kterých budeme jednat o detailech smluv,“ řekla Obermajerová ČTK.

V červnu chce BPA společně s televizními společnostmi svolat tiskovou konferenci, na které představí přesnou podobu vysílání extraligových zápasů v sezonách 2023/24 až 2027/28.

Určit se musí například to, která stanice bude mít právo první volby nebo jak si budou dělit přenosy ze zápasů play off. Doposud měla O2 TV právo první volby v základní části na přenosy v pátek a v sobotu. ČT měla právo první volby v úterý a v neděli. V play off se střídaly a finále vysílaly obě televize současně.