Kokain a 116 kilo. Mandát se odráží ze dna: Pan Varaďa si mě vzal do parády

Teoreticky byste si takový výkon představovali od každé čtvrté formace. Buďte jiní a výrazní. Lítejte. Srážejte se. Vynuťte si tlak a vše hlavně jednoduše. V zámoří byste přidali slavnou hlášku o tom, že zásadní je brát energii soupeři a dávat ji vašemu týmu. Kumšt ovšem je pro takovou práci najít řemeslníky. Lehce se řekne, jenže... Problém často spočívá v poznání, že zmíněný styl bolí. Nevydržíte ho dlouho.

V tu chvíli nastavený princip boříte, přestane být funkční, že jste jiní. Když do sebe však všechno zapadne podle předepsaného mustru? Dostaví se efekt, který si užívali třeba New York Islanders. Formace Clutterback-Cizikas-Martin byla před třemi lety klíčovou pro postup klubu do finále konference a ve stejném složení nastupuje dodnes.

Pardubice příchodem Tomáše Vondráčka z Karlových Varů a novou smlouvou s Janem Mandátem nachystaly podobný plán. Jen v minulé sezoně nefungoval úplně naplno.

Mandát se vracel po dvouletém trestu za užití kokainu. Směl sice hrát v ECHL, ale do ní neodjel z plné přípravy. Za moře cestoval v roce 2021 v divném rozpoložení, kdy si dobře uvědomoval, jak si sám pokazil kariéru.

Na startu aktuální sezony vypadá ale mnohem lépe než na konci té poslední. Působí, že už naplno zvládne svoji práci ve formaci dělových koulí. Je zpátky. „Zhubl jsem od minulého ročníku asi osm kilo,“ narovinu přizná Mandát. „Pan Varaďa si mě vzal přes přípravu trochu do parády. Sám jsem o to stál, hned na začátku léta jsme se bavili, že musím shodit. Přeci jen, ty dva roky se někde projevit musí.“

Od kouče pravděpodobně slyšel, že vážit přes metrák je skoro dost. Kdyby sám neměl chuť zapnout ještě víc a kila poslat dolů, těžko byste ho teď v sestavě Dynama viděli. „Když nemáte pořádnou letní přípravu, tak se to na vás podepíše,“ souhlasí s útočníkem asistent trenéra Marek Zadina. „Teď je na tom Mandy fyzicky opravdu lépe. Váhu dal dolů a hodně mu to prospěje, bude mít lepší pohyb, dostane se víc na kotouč,“ plánuje Zadina.

Když se Mandát dozvěděl, že by mohl nastupovat aspoň v ECHL, než trest pomine, neměl zrovna ideální formu. Všechno souviselo i s psychikou. „Když jsem odlétal do Ameriky, měl jsem 116 kilo, trápily mě i nějaké deprese a životospráva nebyla na úrovni, kde by měla být. V Americe jsem se snažil srovnat. Když jsem se vrátil, váha byla kolem stovky a teď jsem na 94. Cítím se na ledě o hodně lépe a je to znát i na rychlosti,“ naznačuje útočník, jakou proměnou si musel projít.

Role bojovníka mu sedí. Když rozhýbá nohy a vrací se mu jeho stará rychlost, přidává poslední důležitou esenci k parťákům Vondráčkovi s Musilem. V neděli na ledě Skelletfey byli první formací, která se nejrychleji srovnala s ohromným tempem švédského celku.

K tvrdé práci přidali i bonus. Jejich systém „hrrr do brány“ přinesl při výhře 4:3 dva góly. „Odehráli velmi dobrý zápas, předváděli přesně takovou hru, v níž jsou silní. Dohrávali hráče, předváděli poctivý a jednoduchý hokej, který jim sedí. Jestli takhle budou pokračovat, mohou se prosazovat a střílet důležité góly,“ líbí se Zadinovi.

„Nám to vyhovuje, já souboje vyhledávám. Jakmile začnu soupeře dohrávat, navodí mi to energii, že nějak extra unavený pak nejsem,“ popisuje Mandát, jak se dostává v zápase do transu. Adam Musil je hodně podobný typ. Nakonec vám pak z toho lezou i kousky, že si Tomáš Vondráček dovolí stahovačku, která mu vyjde. Nesleví ze svého stylu, jen taková perla přijde sama.

Když jsou všichni tři nachystaní na tvrdý boj, soupeře štvou. „Na konci zápasu ve Švédsku jsme před bránou měli takový chumel, snažil jsem se něco vyvolat, týmu to zrovna nešlo. Chtěl jsem nám dát nějaký impuls. Ostatní vás následují, jdou se taky rvát,“ zmíní Mandát jeden detail, který taky patří k jeho práci.

Čtvrtou pardubickou lajnu jejich vlastní hokej bolí. Ale když jsou ve formě, soupeře bolí ještě víc. Dynamo v nich získá rezervní klíč na soupeřovy obrany. Pokud nedovedou otevřít dveře Sedlák, Radil, Hyka, Cienciala nebo Kousal? Dělové koule mohou nabídnout jiné řešení: A co takhle vrata vyrazit?

V play off roli nesplnili

V posledním play off odehráli Mandát s Vondráčkem a Musilem celkem 74 minut, stali se třetí nejčastěji nasazovanou pardubickou formací ve vyřazovacích bojích. Zásadní věc, které si všimnete nejvíc, při hře 5 na 5 své minizápasy prohráli 1:3.

A teď je otázkou proč. Na střely sice svá střídání vyhrávali, jenže když porovnáte nebezpečné situace, byli na tom špatně. Podle očekávaných gólů ztráceli 0,9:2,1. Nevynutili si převahu a negativní bilance dobře koresponduje s realitou, tedy gólovým mankem.

Jejich hlavní zbraní má být rychlost, jednoduchost a síla. Asi byste čekali, že budou minimálně v Pardubicích vládnout třeba v disciplíně „zisk puku, který vede ke střele“. Jenže tady byli lepší Hyka se Sedlákem a Ciencialou (33,6 na 60 minut) i Radil se Zohornou a Kousalem (27,9). Mandát a spol. se dotáhli na hodnotu 24,2. Naopak byli druzí nejhorší ve všech možných kombinacích pardubické sestavy ve ztrátách kotoučů, po kterých se dostal ke střelbě soupeř (6,5). Horší byli jen Poulíček s Paulovičem a Říčkou (11,1).

Konkrétní data ze zápasu proti Skeleftee k dispozici nejsou. Pouze na grafickém diagramu je jasně vidět, že Mandát s Musilem a Vondráčkem byli jedinou formací Dynama, která dokázala soupeře výrazně přetlačit a víc útočit než se bránit. Byl to důsledek jejich rychlosti, jednoduchosti a dobrého pohybu.

Očima Pavla Ryšavého: Těžká cesta zpět

Zahučet do maléru je vždycky daleko lehčí, než se z něj vyhrabat. Jan Mandát nikoho nezmlátil, neměl problém se zákonem, ublížil jen sám sobě. Bohužel pro něj, pořádně. Když se dostal na reprezentační úroveň, odhalili dopingoví komisaři, že si užíval života víc, než by profesionální sportovec měl. Kokain znamenal malér, stopku. Tady platí dvojnásob, že vytrestal sám sebe. Spadl dolů a bylo jasné, že zabere čas se vrátit na svůj starý standard. Jestli vůbec! Léto 2023 ukazuje, že by to nemusela být úplná blbost. Nohama zase kmitá na své bývalé frekvenci. Jan Mandát se z maléru hrabe. Řekl si o šanci a patrně s ní plánuje naložit trochu jinak než dřív. Dobře pro něj, dobře pro Pardubice, že dokázaly začít vztah s hráčem od nuly.

