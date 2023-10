Cingel špinavcem složil Spartu: Nějak se to domotalo. A Domino nás podržel

Začala třetí třetina, Kometa vyrazila do útoku a po vhazování zavezla puk do obranného pásma Sparty. Tam se kotouč snažil doklepnout Lukáš Cingel a dostal ho pod betony Jakuba Kováře. Když se objevil u brankové čáry, chtěl ho ještě odpálit obránce David Němeček, ale marně. Bitvu gigantů rozhodl nevzhledný špinavec 26 sekund po zahájení hry. „To jsou přesně takové ty dorážky, góly po nějaké pěkné akci už padají málo,“ řekl po vítězství 2:0 na pražském poli brněnský útočník, jemuž bylo autorství přiznáno.

Rozhodl víceméně jeden gól v nepřehledné situaci. Jak vypadal z vašeho pohledu?

„Viděl jsem jen puk, snažil se ho dostat na bránu a naštěstí se to tam nějak domotalo. Důležité bylo, že jsme i po tom gólu hráli pořád stejný hokej, do obrany, hráli jsme hlavně obětavě, kopu střel zblokovali a když ne, byl tam Domino, který nás podržel.“

Směřoval vývoj k tomu, že rozhodne zrovna takový gól?

„V šatně jsme si po druhé třetině říkali, že to bude o nějakém šťastném odrazu. To jsou přesně takové dorážky. Góly po nějaké pěkné akci už padají málo. Bojuje se o ně před brankou a taky jsme si to povídali, že tam může skončit jakýkoli puk a rozhodnout.“

Hlavně v první části se hrálo hodně opatrně. Šli jste do utkání s tím, že hlavně musíte udržet sparťany v opratích?

„Věděli jsme, že jsou kvalitní na puku, a že to bude těžké, že to bude boj o jednom gólu. Jsme rádi, že se zápas překlopil na naši stranu.“

Po úvodních čtyřech porážkách jste vyhráli potřetí v řadě. Co se stalo, že se vám najednou tak daří?

„Něco jsme si po těch porážkách řekli v šatně. Hlavně jsme zjednodušili hru, začali věřit jeden druhému, že když si ten puk dáme, bude to fungovat. Jsme rádi, že jsme měli pravdu a zlomili to. Ale stále je na čem pracovat.“

Jsou základem výkony Dominika Furcha v brance?

„Pomáháme jeden druhému. On nám a my jemu. Snažíme se, bojujeme a jsme rádi, že to vychází a že nám Domino dává šanci překlopit to na naši stranu a stále nás drží nad vodou.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 40:26. Cingel, 59:42. Lintuniemi Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Hribik, Veselý – Lhotský, Hnát Stadion O2 arena Návštěva 10554 diváků