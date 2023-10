Vítkovická pasáž hrůzy. Je to neakceptovatelné, zlobil se Lakatoš

Když 8. října prohrály „Vítky“ v Plzni 0:1, spadly na poslední příčku tabulky. „Když to vezmu podle minulosti, vždycky jsme se na tom chytli. Doma hrajeme pod tlakem, fanoušci očekávají výsledky. Mohlo by nám to pomoct,“ prorokoval tehdy trenér Miloš Holaň a narážel na fakt, že soubor čekala Liga mistrů doma s Bielem a po zápase s Libercem série šesti extraligových utkání venku, se zastávkou v Ingolstadtu na CHL.

Vítkovice mezitím porazily švýcarský Biel, Bílé Tygry, vyloupily Brno i německý Ingolstadt, kde si zajistily postup dál. Cestou zpátky mužstvo nejelo rovnou domů, ale zastavilo v Chomutově, kde se od středy připravovalo na páteční duel v nedalekém Litvínově. V první třetině ještě připomínalo posádku, která se v divoké vodě chytila prámu a plave z nejhoršího ke břehu. Jenže na začátku druhé části ji strhl proud severočeské euforie.

„Ten výpadek je neakceptovatelný a stál nás zápas. Oni jsou na vlně. Hrají jednoduše, vychází jím to a hrají dobře. V první a ve třetí třetině to byl vyrovnaný hokej, nebyli jsme horším soupeřem. Rozhodly dvě minuty v prostřední části, pak nás mačkali, a když tým vede o tři góly, už si to pak pohlídá. Mrzí nás to… mně osobně to mrzí hodně. Myslím si, že jsme tady přijeli s jiným taktickým plánem, než abychom dostali za dvě minuty tři góly,“ pokračoval Lakatoš.

Po povedených zápasech přišel výplach. Třetí část už zase lepší, bylo však víceméně rozhodnuto. Vítkovice jsou ve třetině extraligové šňůry. Čeká je Hradec Králové, Pardubice, Karlovy Vary, Mladá Boleslav. „Naše hra se začala zvedat, nemyslím, že by nás taková porážka dokázala zase srazit. Když prohráváte o tři nebo čtyři góly, musíte jít do třetí třetiny s tím, že už se v podstatě připravíte na další zápas. Prostě ji neprohrát, držet se plánu,“ přemítal Lakatoš.

Po černém pátku však mají Vítkovice co napravovat. „Nastavíme hlavy, abychom ten náš hokej zvládli hrát šedesát minut, a půjdeme zase nahoru. Někdy to je o radosti a někdy i o prohrách. Ty nás musí posouvat v tom, abychom byli lepší, a pracovali na chybách,“ prohlásil vítkovický útočník, který je s osmi trefami nejlepším střelcem týmu a se 14 body se dělí o prvenství se Stuartem Percym.

Týden na cestách byl náročný, Lakatoš však odmítl, že by výkon v Litvínově mohl poznamenat vyčerpávající program. „Máme to tak dobře naplánované, že zbývá dostatek času na odpočinek a máme veškerý komfort, který potřebujeme. Prostě jsme Litvínovu povolili dostat se na tu vlnu a s tím, v jaké pohodě hrají, si to dokázali pohlídat a to rozhodlo,“ řekl.

Přes celkem šest inkasovaných gólů však Vítkovicím zachytali slušně gólmani. Lukáš Klimeš hasil, co mohl, při třetím gólu měl i smůlu, puk ho přeskočil odrazem přes rameno. Po páté brance střídal, Matěj Machovský poté navázal na výkon v duelu CHL v Ingolstadtu, kde pomohl k vítězství 5:0.

„Dostali jsme nějaký špatný gól, ale Klimsonovi jsme vůbec nepomohli. Něco si říkáme, ukazujeme si to na videu a pak góly stejně dostaneme, i když jsme se připravovali. To prostě nejde, aby se nám tohle stávalo. Machy taky chytal parádně, klobouk dolů. Byla to pro něj těžká situace a podržel nás. Nicméně my jsme gólmanům nepomohli,“ dodal Lakatoš.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:19. O. Kaše, 13:39. Koblasa, 30:51. Sukeľ, 31:18. D. Kaše, 32:24. D. Kaše, 35:18. Kirk Hosté: 01:28. Lakatoš, 19:50. Krieger, 41:04. Lakatoš Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: Klimeš (33. Machovský) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Prčík, Gewiese – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Lakatoš (C), Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Dej (A), Fridrich – Lednický. Rozhodčí Kika, Květoň – Ondráček, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5025 diváků