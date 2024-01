Odveta se povedla: Mora explodovala, Nahodil slavil. Frustrující, řekl Kořínek

„My jsme jich minule proti Kladnu proměnili taky pět. Z pěti,“ připomněl Matýs. „Ale teď jsme měli i pět na tři a nic... Bohužel nám to tam nenapadalo,“ litoval čtyřiadvacetiletý útočník, jenž po loňském přestupu z Pardubic začíná na západě Čech naplno ukazovat, proč si ho tam vybrali.

„Ondra teď dává branky, dostává větší prostor. Začátek asi nebyl ideální, ale neměl takový ice time. Věříme, že se bude zlepšovat. Potřebujeme gólové hráče,“ popisoval trenér hostů Petr Kořínek. „Jinak byla ale naše koncovka a produktivita hodně špatná, soupeř nás trestal. Frustrující...“

A jak! Lukáš Nahodil (2+2) s Jiřím Ondruškem (0+4) si připsali čtyři body, Jan Bambula s Michalem Kuncem po třech za 1+2. Kdykoli se Škoda začala dotahovat, přesilovkové komando udeřilo.

„V sobotu jsme k nim měli meeting, něco jsme si k tomu řekli,“ prozradil Nahodil, který zažil bodově nejúspěšnější duel v nejvyšší soutěži. Ten nedělní byl pro něj jubilejní šestistý. „Úžasné. Pamatuju, jak jsem taťku prosíval, abychom se jeli do podívat na extraligu do Znojma. Je to milník, vážím si ho. Ale ještě bych pár startů chtěl nasbírat,“ pokračoval pětatřicátník.

Hanákům příspěvek speciálních týmů bodl, protože ve hře pět na pět určitě nebyli lepší. „Jednou to muselo přijít, ale nepamatuju to. Asi je to premiéra,“ usmál se kouč Olomouce Jan Tomajko. „Přesilovkami jsme si pomohli, výborně jsme hráli i oslabení,“ dodal spokojeně.

Kuriózní situace nastala ve 36. minutě, kdy kvůli problému s mantinelem skončila druhá třetina, čtyři minuty se pak dohrávaly po pauze. A pak hned začala třetí třetina. To už byl v domácí bráně Branislav Konrád, který nahradil Jakuba Sedláčka. „Drobné zranění, raději šel střídat,“ vysvětlil Tomajko.

Konrád se vrátil po zranění kolene, se kterým laboroval od prosincového zápasu v Českých Budějovicích, kde do něj narazil protihráč. Za sebou měl jen dva tréninky naplno, hned naskočil do utkání, ve kterém měl soupeř dlouhou přesilovku z důvodu trestu pro Jana Knotka za zásah do oblasti hlavy a krku.

„Nebylo to bůhvíco v té zimě, ale kluci odehráli oslabení fantasticky. Dlouho jsem nechytal, byl jsem studený, ale pomohli mi,“ připomněl mráz v „plecharéně“. „Musel jsem jít hned na to. Kdybych udělal deset dřepů, jen se zavařím. Ale hned jsem se zahřál v kabině, když přišla nečekaná přestávka o něco dřív. Tam jsme byli v teple osmnáct minut a docela jsem se potil.“

Z V R P Skóre B

HC Olomouc Vše o klubu ZDE