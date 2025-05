Delší dobu trvající spekulace o odchodu Miloslava Hořavy z hokejových Pardubic potvrdil už i klub. Třiašedesátiletý kouč naskočil do Dynama v půlce ledna s cílem stabilizovat tým a dát mu co největší šanci na úspěch v play off. Zkušený trenér zadání splnil bez ohledu na prohraný sedmý finálový zápas play off s Kometou. Na konci dubna mu vypršela smlouva a jak už dříve iSport informoval, vlády nad týmem by se měla ujmout dvojice Filip Pešán – Karel Mlejnek.