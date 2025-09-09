Zohorna: Třetí brácha? Mohlo to vyjít letos. Nebudeme říkat, že jdeme za obhajobou
S bráchou Tomášem v jedné lajně to Hynku Zohornovi (35) šlape a vyhovuje. Přáli si hrát spolu a brněnský trenér Kamil Pokorný má na věc stejný náhled. Chemie mezi sourozenci existuje nejen v soukromí, ale i na ledě. „Pořád se cítí mladý. Bude platný,“ prohlásil o dva roky mladší útočník, který byl v jarním play off ve skvělé formě.
O ambicích klubu a kvalitách týmu Hynek Zohorna mluvit nechce. „To nechám na trenérech,“ omlouval se během rozhovoru hned dvakrát. Uvědomuje si, že na úřadujícího šampiona bude tlak. Kometa by byla radši v ústraní jako před rokem. „Nebudeme říkat, že jdeme za obhajobou,“ uvedl opatrně zkušený útočník. Tento cíl si bude hýčkat každý hráč sám v sobě…
Jak jste připraveni na nový ročník?
„Všichni se soustředíme na start extraligy, na ty první dva měsíce do repre pauzy. To bude důležité. Loni to bylo úplně něco jiného. Neměli jsme před sebou tak těžký měsíc. Hráli jsme dvakrát týdně. Letos de facto obden. Mně to vyhovuje, všichni budeme rychle ve hře. To, co jsme zažili v lednu, máme teď už od začátku sezony. Před rokem taky bylo v týmu víc nových hráčů.“
Je dobře, že se mistrovský kádr skoro nezměnil?
„Vždycky je lepší, když zůstane tým pohromadě. Vyhráli jsme na jaře play off a to nás do nové sezony povzbudí. Bóďu (Nicolase Beaudina) nahradí Filip Král. Místo Postyho (Michala Postavy) podepsal klub opět kvalitního brankáře Aleše Stezku. A místo Petera Muellera přišel brácha, zkušený centr.“
Vypadá to, že ho přestup do Brna v sedmatřiceti letech nakopl…
„Myslím, že jo. Pořád se cítí mladý. Bude platný.“
Už chybí v Kometě jen třetí sourozenec. Můžeme se za rok těšit na Radima v modrobílém dresu?
„Mohlo to vyjít už letos. Bylo to blízko. Jenže brácha nakonec podepsal dvouletý kontrakt ve Färjestadu. Ve Švédsku jsem byl. Není jednoduché tam rozvázat smlouvu.“
Jaké kvality odešly s americkým křídelníkem Peterem Muellerem?
„Peter byl skvělý, pozitivní kluk do šatny. Měl v týmu nějaké slovo, hodně se s ním komunikovalo. Hlavně s ním odešly góly. Budou chybět, ale jsou tu další mladší hráči. Zase může někdo vyskočit. V přesilovce se pro mě nic nemění, pořád mám roli bumpera. Trénujeme ve stejném složení, v jakém jsme dohrávali minulou sezonu. Akorát místo Petera je tam Arttu Ilomäki. Když se dobře nastaví, taky bude dávat góly. Má na to.“
Co vás přes léto zaujalo na dění v jiných klubech?
„Do Česka chodí noví importi, kteří ligu zkvalitňují. Překvapil mě jeden podpis na Kladně ze švýcarské ligy. Američan Daniel Audette, výborný hráč. Navíc se další hráči vrací. Hrozně moc se na sezonu těším. Kdo je týmový, ten uspěje v play off.“
Z prvních pěti zápasů hrajete čtyřikrát doma. Může to být výhoda?
„Na to jsem nikdy nekoukal. Body se dají přivézt i zvenku. Každý zápas je pro nás stejně důležitý. V pondělí jsme se vrátili z tripu a ve středu už nám začíná extraliga. Liga mistrů je zpestření. Nehrajete v srpnu přáteláky na Moravě. Člověk si poměří kvalitu po Evropě.“