Motor ČB - Sparta 2:3. Extraliga odstartovala! Na úvod zářil Špaček, rozhodl Kousal
Hokejisté Sparty zvítězili na úvod extraligové sezony v předehrávaném utkání 1. kola na ledě Českých Budějovic 3:2. Jihočeši vedli, po obratu Pražanů ještě ve třetí části vyrovnal Štěpán Hoch, ale pak rozhodl v čase 53:36 Pavel Kousal. Sparta zdolala Motor v extralize popáté za sebou, nepřenechala mu za tu dobu ani bod.
Před zápasem se českobudějovický klub slavnostně rozloučil s bývalým útočníkem a také kapitánem Motoru Milanem Gulašem, jenž po minulém ročníku pověsil ve 39 letech brusle na hřebík. Pozdravit a ocenit jeho kariéru přišli osobně všichni hráči obou týmů, Gulaš následně vhodil slavnostní buly mezi Bulíře a Chlapíka a zároveň tím zahájil i extraligovou sezonu.
Domácí byli v úvodu o poznání aktivnější a vyhráli první třetinu na střely na branku 11:4. První větší šanci měl ve čtvrté minutě Beránek, jenž mířil hodně dobře, gólman Kořenář ale skvěle zasáhl. V desáté minutě se do přečíslení dvou na jednoho dostali Michal Vitouch se zkušeným Klepišem, Vitouch zakončil sám, ale Strmeň byl připravený.
Hra se rychle přelila na druhou stranu, Beránek našel na kruhu Kubíka a ten pohotově napálil puk do horního růžku na Kořenářovu bližší tyčku. Ve 14. minutě ale obhájci bronzu přimáčkli domácí celek před Strmeně a obránce Pysyk vyrovnal.
Ve 26. minutě se jako první v utkání provinil proti pravidlům Hoch a Pražané měli k dispozici přesilovku. Kousal se během ní opřel do Řepíkovy nahrávky, jenže minul, v závěru měl pak velkou šanci Hyka, ale Strmeň ho vychytal. O chvilku později si vyzkoušel početní výhodu také Motor, i díky pozornému Kořenářovi se rovněž hosté ubránili bez úhony.
Oproti úvodní části se ale útočná aktivita přestěhovala na stranu Pražanů. Sparťané se postupně dostávali do obrátek a čím dál častěji byli nastěhovaní v pásmu Jihočechů. Ti navíc ve 35. minutě úplně zapomněli na Špačka, jehož našel zpoza branky ideálně nový sparťanský kapitán Chlapík a po nekompromisním zakončení šel favorit do vedení. Udržel ho pak i při trestu Dzierkalse.
Ve třetí třetině se dlouho čekalo na větší šanci. Pražané se snažili hlavně pečlivě bránit těsné vedení a hráči Motoru se jen ztěžka prosazovali do zakončení. Ve 49. minutě ale domácí vybojovali kotouč v rohu kluziště za Kořenářovou brankou a Hoch ranou z kruhu vyrovnal na 2:2.
Na vyšší obrátky pak přeřadila znovu Sparta a Horák mohl vrátit vedení na její stranu, jenže těsně minul. Co se nepodařilo jemu, zvládl v 54. minutě Kousal, když dokonale sklepl ze vzduchu Špačkovo nahození od modré čáry. Dvě minuty před koncem základní doby zamířil Strmeň na střídačku a Jihočeši bojovali o vyrovnání, na které ale už nedosáhli.