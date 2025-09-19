Boleslav opět loupila v Ostravě, čtyři tyče domácích. Krátoška: Velmi špatné
Ve druhé přestávce duelu s Mladou Boleslaví muselo být ve vítkovické šatně rušno. „Z naší strany to bylo velmi špatné,“ ulevil si domácí asistent Aleš Krátoška po porážce 2:4. Do závěrečného dějství vstoupil jeho mančaft úplně jinak. Ve vyšším tempu a intenzitě, nechybělo ani zaujetí. Zvýšená aktivita sice přinesla okamžité snížení, bodový zisk však visel vysoko. Středočechům se v Ostravě daří, zvítězili tam už počtvrté v řadě.
Ne že by měli vítkovičtí hokejisté začít panikařit, ale podobný výkon se už opakovat nesmí. V úvodních dvou třetinách předvedli proklatě málo. Skoro to až vypadalo, jak by se vrátili o několik měsíců dozadu. Zpět do sezony, v níž odvraceli baráž až v předposledním kole.
V 11. minutě je vykolejila branka Tomáše Fořta, poté se dlouho hledali. Pár vyložených šancí si sice vytvořili, nicméně Dominik Furch znovu potvrdil, proč patří mezi nejlepší extraligové gólmany. „Furchýňo je kvalitní brankář, víceméně každý zápas to dokazuje,“ pokývl Fořt. Když už se Vítkovicím povedlo Furcha prostřelit, pálily jen do tyčí. Jindřich Abdul je trefil dvakrát, podobně mířili i Patrikové Demel se Zdráhalem.
„Někdy v zápase stačí jedna nebo dvě šance a dáváte je. Nám to tam nepadalo. Nějaké šance jsme sice měli, ale bylo to hodně málo. Štěstíčko při nás nestálo, ale zaslouženě. Bolka hrála zkušeně a konec si pohlídala,“ uznal Aleš Krátoška, pravá ruka Václava Varadi.
Fořt: Nevím, proč se nám tady tolik daří
Byť se domácí zkraje třetí třetiny výrazně zvedli, k vyrovnání měli daleko. Boleslavští slavili díky kompaktnímu a vyzrálému výkonu, který kromě Furcha ještě povýšil i dvougólový kapitán Fořt. Po těsných výhrách 2:1 nad Kladnem a Třincem se svěřenci Richarda Krále rozparádili i střelecky. „Byla tam spousta šancí na obou stranách. My jsme ale odskočili do vedení 3:0, a to se vám pak hraje lépe,“ měl jasno Fořt.
Jeho týmu se právě v Ostravar Aréně dlouhodobě daří, Mladá Boleslav v ní zvítězila už počtvrté za sebou. „Když jsem se díval před zápasem na vítkovickou soupisku, moc hráčů jsem tam neznal. Je to o dost jiný tým než v dřívějších letech. Nedokážu říct, proč se nám tady tak daří,“ culil se centr první lajny.
„Říkali jsme si, že si musíme pomoct takovými škaredými góly, tečovanými puky a dorážkami. Zatím se nám to v této sezoně moc nedařilo, ale jsme rádi, že teď nám to tam padlo. Dát čtyři góly ve Vítkovicích? To je dobrý počin,“ neskrýval Fořt radost.
Naproti tomu Vítkovice padly podruhé za sebou. V úterním zápase s Kometou herně rozhodně nezklamaly, o tři dny později to už ale bylo horší. „Těžko se mi to hodnotí, protože z naší strany to byl slabý výkon. Přestože jsme inkasovali trošku smolně, soupeř určitě zvítězil zaslouženě. Bylo to mdlé,“ věděl Krátoška. „Šance, které jsme měli, jsme neproměnili. Na začátku třetí třetiny jsme sice snížili, ale při gólu na 1:4 jsme řešili situaci celkem naivně.“
Je znát, že Vítkovicím chybí dva důležití obránci. Zatímco Jakub Zbořil se zranil v Litvínově, Ralfs Freibergs pauzíruje dlouhodobě. Nově absentoval také útočník Jan Bambula. „Nebyl v sestavě, ale nehledal bych v tom žádnou vědu. Snažíme se to rozprostřít na víc hráčů,“ dodal Krátoška.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž