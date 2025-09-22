Hradec vynořil hlavu a pak... Kouče štvaly chyby, ukazovat bude ale pozitiva
Hrát se hokej čtyřicet minut, pod Bílou věží oslavují tři body nad Kometou po parádní šichtě, propsané do resumé 3:0. Jenže při pobytu na posledním místě nemáte nejsilnější psychiku, takže když vám tam protivník pošle první a pak druhý gól, najednou jste paralyzovaní a čekáte tak trochu na smrt. Jako hráči Mountfieldu v nedělní bitvě s mistry v 6. kole extraligy. Ticho v kabině poražených bylo na konci dost slyšet…
Dlouho to přitom vypadalo na proražení dosavadní nemohoucnosti a na první tříbodový příspěvek do škaredě vypadající tabulky. Hradec válel, na ledě prodával chuť, bavil, chytli se diváci. „To je ono!“ burácel kotel nejednou. Zvlášť prostřední třetina byla z domácí strany vynikající, Brno bylo rádo za každé zakázané uvolnění. Aby za dvacet minut bylo všechno pozitivní zmačkané v koši.
Drsná lekce a další ťafka do už tak křehké psychiky. „Přestože jsme čtyřicet minut hráli velmi dobře, nemáme vůbec nic,“ lomil rukama kouč Tomáš Martinec. „Byli jsme odhodlaní zápas zvládnout, předváděli jsme hokej, který chceme předvádět. Měli jsme dobrý vstup, šli jsme do vedení, čtyřicet minut jsme se drželi plánu, byli jsme aktivní, vyhrávali souboje, vytvářeli si šance, dali jsme tři góly. Zápas jsme měli pod kontrolou,“ rekapituloval.
Navíc šli domácí do třetí části s dvouminutovou přesilovkou. Ideální šance na čtvrtý hřebík. Ovšem tady se projevila hradecká bolest, nejhorší úspěšnost v lize – necelých 5 procent. „Výhodu jsme nezužitkovali a na jejím konci uděláme zbytečný faul,“ připomněl trenér trest Aleše Jergla.
A pak to s Hradcem začalo jít z kopce. „Naše vyloučení Kometa potrestala a od té doby na nás padla obava o výsledek, začali jsme dělat nepochopitelné chyby a zápas jsme po laciných chybách ztratili. Kometa prokázala, jak kvalitní a sebevědomá je,“ nezbylo Martincovi než konstatovat.
V celém nedělním černém příběhu sehrála nalomená mentální síla velkou roli. „Do hlav se nám dostaly předešlé zápasy, které jsme dokázali během chvilky ztratit, začali jsme se bát o výsledek. Kometa si za tím šla, dokázala trpělivě zápas otočit. Přispěla k tomu naše váhavost, zmíněná obava a taky zbytečné chyby, které bychom dělat neměli a které bohužel opakujeme už šestý zápas,“ připojil hlavní trenér Mountfieldu.
Z nabídky 18 bodů vlastní Hradec dva. Z loňska zná recept, jak vyskočit z bryndy, po šesti kolech byl poslední. K tomu se však upínat nejde. „Snažíme se být pozitivní, víme, že náš tým – přestože není v kompletním složení – má sílu se z toho vyhrabat. Je jen na nás, jak se z problémů dostaneme. Hráčům budeme ukazovat spíš pozitivní věci,“ zmínil Martinec, že při pondělním hodnocení nemíní být jen negativní. Dál si pojede svou doktrínu. „Nic měnit nebudeme, jen se potřebujeme vyvarovat laciných chyb a vyloučení. Budeme trpělivě pracovat dál a věřit, že se nám postupně vrátí někteří hráči do sestavy,“ doufá.
Výsledky Hradce
- Pardubice (v) - 1:7
- České Budějovice (d) - 3:4
- Kladno (v) - 2:4
- Plzeň (d) - 4:3p
- Karlovy Vary (v) - 1:3
- Kometa (d) - 3:5
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž