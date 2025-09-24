Sirotu při návratu do Olomouce vypískali: Nedělejme z toho cirkus jako na Kometě
Gól neslavil, držel se, jak to jen šlo. Ale mohutný pískot olomouckého zimáku, kde dvě sezony rozdával radost, ho stejně neminul. Na to se na Hané nehraje, prošlo by to snad jen oblíbenému Davidu Krejčímu. „Člověk to čeká, že se bude pískat, ale zase ať z toho neděláme cirkus, jaký se děje na Kometě. Jsem rád, že to bylo v přiměřené míře, ale zároveň to tam být nemuselo... Neberu si to osobně,“ podotkl teď už bek Sparty Jakub Sirota po prohře 2:4. Domů si odvezl kysané zelí.
Výkon, který Sparta předváděla v Olomouci, nebyl zdaleka tak šťavnatý jako steaky ve vyhlášené restauraci v hanácké metropoli, kam Pražané zamířili v pondělí na večeři. Žádné well done, moravský trip se nakonec bude hodnotit spíš jako syrový. Po dvou bodech z Vítkovic další zisk nepřidali. I proto, že domácí se hned třikrát trefili v přesilovce.
„Potrestalo nás oslabení, v tom musíme být lepší,“ věděl Jakub Sirota. „Olomouc to hrála jinak, vytvářela si víc možností jak shora, tak zpoza brány. Loni jsme byli kostrbatí, klobouk dolů, jak se kluci zlepšili. Nám v přesilovkách naopak chybí přímočarost, někdy si s tím moc hrajeme.“
Přitom právě kroměřížský rodák, jenž si jméno v tuzemsku udělal v dresu Mory, zavelel k obratu. A řekl si o pozornost. Ruku na srdce, na univerzitě v USA asi Sirotu málokdo sledoval. Jenže stačily dva ročníky a teď je z něj bek v elitním klubu s reálnými ambicemi na čím dál víc startů v reprezentaci. Ve Spartě si buduje pevnější pozici s vyšší minutáží i místem v přesilovce. A z ní taky udeřil. Aaron Irving mu nabil a elegantní zadák propálil exparťáka Matěje Machovského.
„Na začátku to bylo nervóznější, protože člověk nechce udělat chyby, spíš chce být zodpovědný. Ale povedlo se to, zápas nebyl špatný. Věřím, že když si dál budu plnit svou práci, hrát budu i ve velké konkurenci,“ hodnotil Sirota. „Myslím si, že zatím jde vše podle plánu, na kterém jsme se domlouvali při podpisu smlouvy. Největší změna je tady tranzice a tlak. Kdyby prohrála Olomouc, nemyslím si, že by se to řešilo jako ve Spartě,“ dodal po sedmnácti odehraných minutách.
Článek pokračuje pod infografikou.
Spokojenost s posilou neskrýval ani hlavní trenér Pavel Gross: „Je to talentovaný kluk. Pracuje se s ním dobře, protože chce. Říkáme si věci, které jsou na zlepšení, i ty, které dělá dobře. Za dva měsíce vidím docela solidní vývoj. My i on víme, na čem pracovat. O to je to pro nás jednodušší.“
Hned pár sekund po Sirotovi favorit díky Romanu Horákovi otočil stav, nicméně křídla, jak slibuje nový gold partner Sparty spjatý s energetickými nápoji, jim vedení nedodalo. Mora si ho na začátku třetí třetiny vzala zpět dalšími dvěma proměněnými přesilovkami. Pikantní byla zejména ta druhá Navrátilova, nařízená za neúspěšnou trenérskou výzvu po trefě Silvestera Kuska.
„Moje chyba, beru to na sebe. Vzal jsem ji já, ale už je to jedno. Nechci se k tomu vracet,“ odmítl Gross popsat, co se mu nezdálo na gólu Slováka, který už na první pohled vypadal v pohodě. To však i branka Adama Rašky, ta však uznána nebyla. „Říkal, že puk trefil vrškem hokejky, ne rukavicí. Škoda,“ pokrčil rameny Sirota. To už měl v kabině sklenici kysaného zelí, které dostal coby zvolený nejlepší hráč hostů. „Bude hodně kyselé...“ usmál se trpce.
Lepší náladu měl dvojnásobný střelec Olomouce Ondřej Matýs, akvizice z Plzně. Stejně jako Sirota, i on splácí důvěru nového realizačního týmu. „Hrozně si toho vážím. Člověku se mnohem lépe hraje, když ví, že může i něco zkazit. Fakt jsem spokojený. S hokejem, městem i kluky v šatně.“
Otázkou je, jestli takhle efektivní budou Hanáci v přesilovkách i příště. „Je to nějaký vývoj, přesilovky jsme nehráli špatně, ale nedávali jsme v nich góly. Můžete v nich být fantastičtí, ale někdy vám tam nespadne nic a jindy zase všechno. To je hokej. Kdybych znal, jsem nejlepší kouč na světě,“ vyprávěl Petrovického asistent Petr Svoboda.
Trojboj domácích utkání odšpuntoval jeho soubor na výbornou, v pátek do „plecharény“ přijede Plzeň, v neděli Mladá Boleslav. „Po extralize lítá nějaká viróza, na což se nikdo nemůže vymlouvat, ale pro nás dobře, že hrajeme doma. Můžeme si trošku odpočinout,“ těšil se Matýs.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž