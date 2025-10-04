Kondelík přál parťákovi gól a dobíral si Beránka: Nesmíš být tak přehrocenej
Od mantinelu nastřelil puk před bránu na volného Miloše Kelemena, po odrazu skončil kotouč za zády brankáře Dominika Frodla. Podle hráčů Dynama si ho ale do sítě srazil vracející se Janis Jaks, Kelemen by na druhou trefu v sezoně měl dál čekat. „Doufal jsem, že dal góla, ale pak mi říkal, že to tečoval asi domácí hráč. To mě mrzelo. Už si zaslouží dát góla, má spoustu šancí a hraje výborně,“ chválil parťáka Jáchym Kondelík. Právě na nich dvou leží při rozsáhlé marodce větší zodpovědnost, aby Pardubice sbíraly výhry. Zatím se to daří.
Z útočných řad jsou na delší dobu mimo Martin Kaut a Jiří Smejkal, druhý zápas v řadě vynechal i Lukáš Sedlák a naposledy scházel také Jakub Lauko. Utkání v Karlových Varech navíc nedohrál po zásahu pukem Vladimír Sobotka. Marodka je v případě pardubického Dynama tématem číslo jedna.
„Je to strašné, chybí nám pět borců, kteří jsou v prvních dvou lajnách. Samozřejmě to není nic příjemného, ale tým máme velice kvalitní i tak. Doufám, že se nám to později v sezoně zase vyhne. Pokud máme mít zranění, je možná dobré si je vybrat teď,“ komentoval Kondelík smolný start sezony.
Díky výpadku tahounů dostává větší prostor i větší zodpovědnost. Dynamo spoléhá na ověřené spojení Kondelík – Kelemen, naposledy k československé dvojici ve druhé lajně přiřadilo Roberta Kousala. „Rozumíme si na ledě i mimo něj. Teď jsme měli dobrou kombinaci, že jsme tam dva, kteří chodí tvrdě na forček, a Kousy je hráč, který si umí najít prostor. Docela si to zatím sedá,“ hodnotil dvoumetrový centr.
Právě jeho formace obstarala první zásah páteční urputné bitvy s domácí Energií. Mnoho šancí k vidění nebylo, Kondelíkův gól, který statistici zatím připsali Kelemenovi, byl nakonec klíčový. „Konečně to od nás byl bojovný a zodpovědný výkon, který potřebujeme. Dobrý venkovní zápas,“ pochvaloval si Kondelík.
„Hráli jsme dobře od začátku do konce, což nám teď trošku chybělo. Byly tam pasáže, kdy jsme hráli dobře a kdy jsme byli strašní. Jsem rád, že dneska to bylo od začátku do konce solidní. Pro nás, doufám, odrazový můstek do dalších zápasů,“ dodal.
Tříbodový import do Pardubic pečetil dvěma dalšími zásahy velezkušený Roman Červenka. V sezoně se trefil poprvé, po zranění rozehrál nový ročník až později. „Byl to jeho čtvrtý zápas, neměl přípravu, takže je to pro něj těžké. V zápasech byl velice dobrej. I když bych pominul přínos, co má na ledě, do kabiny je skvělé, že ho tam máme. Tým je mnohem víc v klidu, jakmile něco řekne, platí to,“ chválil reprezentačního kapitána Kondelík.
Na ledě se potkal i s dalším parťákem z národního týmu. Na posledním šampionátu, který pro pardubického útočníka skončil zlomenou rukou, bydlel na pokoji s Ondřejem Beránkem. Nejlepší střelec uplynulého ročníku zase hrozil, ale Romana Willa v bráně Dynama nepřekonal. Srandičky mezi kamarády na ledě neproběhly.
„On je na ledě moc vážný, takový bručoun. Spíš mi pak napíše zprávu, nebo já napíšu jemu. Na ledě je ale velký profesionál. Už jsem se naučil, že v zápase po sobě fakt jdeme a napíšeme si potom. Rádi se uvidíme mimo hokej,“ usmíval se Kondelík a přidal příhodu ze vzájemných soubojů.
„Beryho kluci se jednou ptali, proč se tam taťka strká se strejdou. Tak jsem mu říkal, Bery, nesmíš být tak moc přehrocenej. Musíš se trochu uklidnit na ledě,“ smál se pardubický forvard.
Při absenci hlavních tváří organizace zatím nakládá se svěřeným prostorem příkladně. V jedenácti zápasech bodoval sedmkrát (2+5), lepší jsou už jen Sedlák, Kousal, Lauko a Jan Košťálek. Pro Dynamo je důležité, že tým dokáže vyhrávat i bez zraněných opor a také po výkonu, kdy herně nedominuje.
„Pro nás je důležitá defenziva. Máme hodně ofenzivní tým a celý rok pro nás bude priorita soustředit se na defenzivu. Dopředu máme tým velice dobrý, jakmile se tam dostaneme, šance přijdou a góly z toho snad dáme. Když hrajeme zodpovědně do defenzivy, výsledky by mohly být docela dobré,“ uvědomoval si Kondelík.
Se spoluhráči dokázal prolomit černou venkovní sérii z úvodu sezony. Pardubice první tři zápasy na ledech soupeřů prohráli, od té doby braly tři výhry a v tabulce se vyhouply na páté místo. Doma padlo Dynamo zatím jen jednou. „Bohužel nám chybí hvězdy, ale další kluci se toho dobře zhostili,“ chválil Kondelík výpomoc za hráče na marodce.