ONLINE: Sparta - Pardubice. Pražané ve šlágru už pod Nedvědem, Kladno hraje v Litvínově

Znamená Nedvěd na Spartě Augustovu cestu k nároďáku? Koho by mělo „S“ koupit • Zdroj: iSport.cz
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Lukáše Sedláka (vlevo)
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd
Roman Červenka gratuluje Lukáši Sedlákovi ke vstřelenému gólu
Patrik Martinec jako asistent trenéra Sparty
Lukáš Sedlák během utkání proti Vítkovicím
Hokejisté Sparty se noří do čím dál hlubšího bahna
iSport.cz
Tipsport extraliga
Páteční večer nabízí šest zápasů 13. kola hokejové Tipsport extraligy. Programu bezpochyby vévodí šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Pražany po vyhazovu kouče Pavla Grosse poprvé vede Jaroslav Nedvěd. České Budějovice se pokouší vrátit do čela tabulky doma proti Liberci. Zvedající se Kladno startuje v Litvínově. Hraje se také v Karlových Varech, Mladé Boleslavi a Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň12712228:2125
2Č. Budějovice12800442:2524
3Třinec11621236:2623
4Brno12702334:3123
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav12400823:3412
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

