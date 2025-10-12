Liberecký kapitán zvedá ruku pro tripy v extralize. Zlepšilo by to i hokej, tvrdí Šimek
Po první čtvrtině 19 bodů a deváté místo v extraligové tabulce. Takový je výkaz libereckých hokejistů. Je to málo, nebo tak akorát? Z pohledu prognóz zatím o fous méně, než se od Bílých Tygrů očekávalo. Na jedné straně svítí skalpy mistrovské Komety a kolosů Sparty či Pardubic. S teoreticky slabšími týmy se však soubor kapitána Radima Šimka (33) trápí, nezřídka nedotahuje dobře rozehrané bitvy. Je to docela horská dráha a pokaždé otazník, co mančaft na ledě předvede. „Nevím, jestli už v tomhle směru nejsme s odpuštěním trochu pitomci, ale už se z toho konečně musíme poučit. Poztrácené body nám mohou na konci chybět,“ upozorňuje v rozhovoru pro web iSport někdejší obránce San Jose Sharks.
V pátek v Budějovicích jste měli další body nadosah, nechali jste si je hloupě šlohnout. Zkáza se začala rodit vyrovnáním Motoru na 2:2 sekundu před koncem druhé třetiny, souhlasíte?
„Určitě. Úplně zbytečný gól… Motali jsme je dvě minuty v jejich třetině, na posledních deset vteřin si vzali puk, Lanty (Róbert Lantoši) to projel dopředu, my jsme úplně nesmyslně otevřeli půlku hřiště, ve třech jsme na něj bafli a on jakožto zkušený hráč toho přes Nicka Olesena a dalšího hráče využil. Nevím, jestli je to naše nevyzrálost, každopádně šlo o velkou chybu.“
Do té doby jste měli hru ve své moci, jenže domácí tenhle šatňák pořádně nakopl a po přestávce pokračovali v palbě až na konečných 4:2.
„Nás to vyrovnání trochu srazilo a jim to stoprocentně vlilo krev do žil. Ve druhé třetině jsme byli lepším týmem, kdyby domácí nehráli přesilovky, nevybavím si nějakou jejich šanci. Takhle jsme jim to dali na zlatém podnose. I když jsme v kabině cítili, že dostat takhle gól na konci je s prominutím na hovno, chtěli jsme to hodit za hlavu. Řekli jsme si, že nás to nemůže rozhodit, ale asi po pěti střídáních nám dali třetí gól. Což nás asi úplně uzemnilo.“
Přitom při vašem vedení se Motoru v půlce utkání zranila brankářská jednička Milan Klouček, další podpůrná věc k dosažení potřebného výsledku, nebo jste to tak nebrali?
„Když jde druhý gólman v průběhu zápasu do akce, asi to pro něj není příjemné, ale (Jan Strmeň) zachytal dobře a ukázal, že je taky kvalitním brankářem.“
Sezona letí jako blázen, jak jste spokojený s její první čtvrtkou?
„Mít po 13 zápasech 19 bodů není hodně ani málo. Loni jsme se trápili úplně někde jinde s jinými body (15). Když se ohlídnu, takových zápasů jako v Budějovicích máme už asi tři nebo čtyři. Zbytečné ztráty. Například v Hradci nebo ve Vítkovicích, s Třincem. Mohli jsme mít o pár bodů víc, ale to jsou kdyby. Nevím, jestli už v tomhle směru nejsme s odpuštěním trochu pitomci, ale už se z toho konečně musíme poučit. Poztrácené body nám mohou na konci chybět.“
Tripy? Je to určitě k zamyšlení
Nejste víc nebo lépe koncentrovaní na bitvy s nejambicióznějšími týmy?
„Připomíná mi to minulou sezonu, kdy jsme dokázali sebrat body Spartě, Pardubicím, měli jsme s nimi lepší vzájemné zápasy, ale když k nám přijely papírově slabší celky, myslím slabší oproti hlavním favoritům, tak jsme ztráceli body. A to samé se děje i teď.“
Extraliga nepamatuje větší kalup na začátku ročníku jako nyní, sedí vám to, nebo toho máte i s cestováním dost?
„Mně to vyhovuje. Hlavně v tom směru, že když přijde horší zápas, není čas se jím dlouho zaobírat, jede se hned dál. Mezi zápasy přišel jeden trénink a šlo se na další utkání. Nový den, nový zápas. Pro mě dobrý. Já bych takhle hrál pořád, všichni to zvládají, trenéři tomu přizpůsobují tréninky a celý program. Nevidím v v tom jediný problém.“
Sem tam z úst lidí v hokeji probleskne, že by extraliga měla či mohla popřemýšlet nad tripy, aby týmy z konců republiky neztrácely tolik energie při cestování. Váš pohled na to, že by si Liberec například udělal Moravu a pak jel domů?
„Je to určitě k zamyšlení. S klukama jsme se bavili, že by nebylo od věci spojit Třince s Vítkovicemi na jeden zátah, když už na sever Moravy jedeme pět hodin. Ideálně tam zůstat na víkend, dát si dva zápasy a jet domů. Všechno v rámci jedné cesty. Tady je zvykem hrát se všemi mančafty po sobě, což třeba v Americe neřeší. Klidně hrajete jeden den v Anaheimu a další zápas se stejným soupeřem doma. Kdyby se vymyslel model, v němž by se ušetřily klubům peníze, a hráčům zkrátil čas na cestování, určitě bych byl pro. Protože tím pádem by se zlepšil i hokej. Kdyby se do toho někdo pustil a zkusil to namodelovat, bylo by to fajn.“
S jakou naléhavostí očekáváte návraty zraněných útočníků Tomáše Filippiho a Jaroslava Vlacha?
„V týmu máme hodně kvalitních hráčů, ale zrovna tihle kluci přinesou do zápasu něco extra. Vlašák tvrdost, zkušenost i důležité slovo do kabiny. Pokud vám vypadne hráč s tolika stovkami extraligových zápasů, ztrácíte tím i jeho přítomnost v kabině. Kdyby si vzal v Budějovicích po dvou třetinách slovo, třeba bychom to dohráli jinak. Filini samozřejmě taky chybí, hlavně v přesilovkách. Chodí s námi už na led, ale u Vlašáka nevím.“
Nevypadá to?
„Hlavně musí být opatrný, teď ani tak nejde o hokej, spíš aby měl osobní život v pohodě. Aby fungoval na sto procent jako táta.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž