Frodl má 30 nul, podruhé vychytal Litvínov: Kdyby to nevyšlo, máme máslo na hlavě
V pátek uhájil v extralize potřicáté čisté konto a pomohl Karlovým Varům k výhře 3:0 v derby nad Litvínovem. Dominik Frodl vyšel bez poskvrny podruhé v sezoně. A opět proti rivalovi z úpatí Krušných hor. „Jak není pohoda, tak člověk myslí hlavně na to urvat tři body. Ale nebudu kecat. Jsem strašně rád, že ta nula tam je,“ přiznal gólman Energie.
Na chemiky se mu v tomto směru nejvíc daří. Čisté konto v duelech s Litvínovem udržel dohromady už pětkrát. Jednou ještě v brance Plzně a pak Pardubic, potřetí ve službách Karlových Varů, za které chytá třetí sezonu. V tomto ročníku pomohl nejprve na Hlinkově vítězství 4:0 a v pátek doma 3:0. Ani gólů od Vervy obecně moc nedostával.
„Je to čistá náhoda,“ vracel se Frodl ke své druhé nule sezony. „Možná to bylo fakt tím, že jsme taky neměli dobrou sérii. Před prvním zápasem u nich jsme dostali világoš s Vítkovicemi (4:7). Nejspíš je to je tak, že člověk stojí asi víc na špičkách. Tím spíš pak ta nula vyjde.“
Střetly se dva celky s nejhorší formou. Litvínov z osmi zápasů vyšťoural jediný bod. Energie na tom nebyla o mnoho líp. Padla čtyřikrát v řadě, ze série vyšla s celkovým skóre 2:12. Za sedm předchozích utkání vyhrála jednou. Hráči věděli, v jaké situaci jsou oni i soupeř.
„V poslední době jsme si s nimi neměli úplně co vyčítat. Ze sedmi zápasů jsme měli jednu výhru. Nešlo ani tak o to, že přijede Litvínov, ale že my máme špatnou sérii a musíme ji zlomit. Věděli jsme, že to možná bude tím těžší, když se Litvínov nachází v situaci, v jaké je. Myslím, že těžké to bylo už tím, že si sáhli na pomyslné dno, přijeli s novým trenérem. Kdyby se prohrálo, máme máslo na hlavě. Ale zvládli jsme to,“ ulevil si Frodl.
Řešil několik těžkých situací. Hlavně ve třetí třetině, kdy Verva svírala Karlovarské v pásmu a domácí obrana pod tlakem kupila nepřesnosti. Jednou Frodlovi pomohla tyč. „Popravdě nevím, co se stalo. Máchnul jsem rukou. Jestli mě to škrtlo, nebo to byla tyč, to však už je jedno. Občas jsem si taky něco pro sebe zařval, ale myslím, že mě nikdo neslyšel. Hlavně, že jsme to urvali,“ usmál se strážce karlovarské branky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž