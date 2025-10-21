ONLINE: Sparta - Třinec. Motor proti Hradci, trápící se Litvínov hraje v Olomouci
Vedoucí Třinec v dohrávce 15. kola si chce pojistit první místo v třaskavém souboji v O2 areně s pražskou Spartou. V úvodním vzájemném klání na stejném místě přitom Oceláři padli, Pražané chtějí navázat na vítězství nad Kometou. České Budějovice po porážce s Plzní hrají doma s Hradcem Králové. Trápící se Litvínov se pokouší o restart v Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž