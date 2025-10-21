Předplatné

ONLINE: Sparta - Třinec. Motor proti Hradci, trápící se Litvínov hraje v Olomouci

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Zklamaná Kometa, Kladno dál zbrojí. Co řeší konec Broše? Hradec frčí
Třinecký Daniel Kurovský a sparťanský Martinš Dzierkals
Brankář Třince Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák
Jakub Pour (Hrade cKrálové) rozhodl derby proti Pardubicím
Hráči Litvínova po skončení zápasu
Olomoučtí hráči se radují z gólu v utkání proti Plzni
Vedoucí Třinec v dohrávce 15. kola si chce pojistit první místo v třaskavém souboji v O2 areně s pražskou Spartou. V úvodním vzájemném klání na stejném místě přitom Oceláři padli, Pražané chtějí navázat na vítězství nad Kometou. České Budějovice po porážce s Plzní hrají doma s Hradcem Králové. Trápící se Litvínov se pokouší o restart v Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec14921245:3032
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Č. Budějovice15900648:3427
5Pardubice16721646:3826
6Vítkovice15631546:3825
7Liberec16801737:3625
8Olomouc15801637:3825
9K. Vary16701835:3922
10Sparta15610842:3820
11Mountfield14440635:3420
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
