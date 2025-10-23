Předplatné

ONLINE: Pardubice - Budějovice. Souboj o druhé místo. Dynamo ho věnuje duševnímu zdraví

Budějovický Nick Olesen a pardubický Lukáš Sedlák
Budějovický Nick Olesen a pardubický Lukáš SedlákZdroj: hcmotor.cz / foto: Petr Tibitanzl
Budějovický Tomáš Chlubna v souboji s Tomášem Vondráčkem z Pardubic
Souboj mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi
Čtvrteční hokejový večer nabízí předehrávku 17. kola Tipsport extraligy. Hokejisté Pardubic doma nastupují do souboje s Českými Budějovicemi. Vítěz duelu bude atakovat druhé místo v tabulce. Atraktivní zápas je ovšem pro Dynamo ještě jinak speciální. Východočeši ho v rámci akce Dynamo děkuje věnují duševnímu zdraví. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Olomouc16901640:4028
5Č. Budějovice16900748:3727
6Pardubice16721646:3826
7Vítkovice16632550:4326
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10Sparta17620948:4622
11K. Vary16701835:3922
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

