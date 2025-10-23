ONLINE: Pardubice - Budějovice. Souboj o druhé místo, kdo urve výhru?
O druhé místo se v předehrávce 17. kola hokejové Tipsport extraligy utkají Pardubice s Český Budějovicemi. Východočeši se po dvou porážkách dostali po zisku tří bodů v Mladé Boleslavi na vítěznou vlnu. To samé ale neplatí pro Motor, který musel skousnout tři prohry v řadě, a navíc v posledních dvou střetnutích ani jednou neskóroval. Zápas startuje v 18:00 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž