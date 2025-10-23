Předplatné

Pardubice - Budějovice 5:2. Po obratu kanonáda a Dynamo je druhé. Zářil Červenka

Hokejisté Pardubic oslavují trefu Jana Mandáta (vpravo)
Hokejisté Pardubic oslavují trefu Jana Mandáta (vpravo)Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Útočník Pardubic Roman Červenka během utkání
Pardubický gólman Roman Will oslavuje další vítězství
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Miloše Kelemena
Matyáš Mařík naskakuje do akce za Motor v těžké situaci
Hromadná potyčka u branky Motoru
Dánský útočník Nick Olesen se s Českými Budějovicemi v předstihu dohodl na nové smlouvě
Přesilovkové komando Pardubic slaví trefu beka Jana Košťálka (vpravo)
19
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Demolice je katapultovala až těsně pod vrchol. Hokejisté Pardubic v předehrávce 17. kola Tipsport extraligy doma jasně vyhráli 5:2 nad Českými Budějovicemi a v tabulce se dostali na druhé místo. Byť hosté z jižních Čech otevřeli skóre, Dynamo dokázalo za 18 sekund vyrovnat a ještě před první přestávkou otočit. Ve druhé třetině pak přidalo ještě tři góly. Vítězství režíroval třemi asistencemi zkušený útočník Roman Červenka.

Pardubice nastoupily nově bez obránce Daniela Gazdy a útočníka Jakuba Lauka a do ofenzivy se zařadil nově Erik Pospíšil, kterého získalo Dynamo na střídavé starty z prvoligového Vsetína. Do sestavy Motoru se po měsíci vrátil bek Ondřej Kachyňa, naopak z ní vypadl Jan Štencel. Utkání přecházel slavnostní ceremoniál k akci Dynamo děkuje 2025, ve kterém se klub věnuje osvětě a prevenci v oblasti duševního zdraví.

V úvodu trefil boční síť domácí Poulíček a potom minul z pravého kruhu Sedlák. V čase 4:38 se ujal vedení Motor. Will levým betonem zasáhl při Lantošiho zakončení po objetí branky, ale Harris vzápětí ze záporného úhlu poslal puk odrazem od pardubického gólmana do branky. Za 18 sekund bylo vyrovnáno. Hájek vysunul dlouhou přihrávkou do úniku Kelemena, který překonal Strmeně střelou nad vyrážečku.

V 8. minutě mohl otočit stav Sedlák, ale českobudějovický gólman jeho šanci zmařil. Na druhé straně při hře čtyř proti čtyřem se ocitl před Willem po Olesenově přihrávce Lantoši, neměl ale přesnou mušku. Dynamo se ubránilo při Kondelíkově trestu a naopak v oslabení měl možnost Kelemen. Domácí slavili vedení 47 sekund před koncem první třetiny, kdy se při Kachyňově trestu trefil od modré čáry přesně k pravé tyči Košťálek.

Po 115 sekundách druhé části Pardubice zvýšily náskok. Mandát po Červenkově ideální přihrávce zamířil do odkryté branky. Ve 25. minutě mohl zkorigovat stav Harris, ale bekhendová dorážka se mu nepodařila. Při Kousalově vyloučení se Dynamo prosadilo v oslabení. Sedlák při průniku ještě ztroskotal na Strmeňovi, ale v čase 30:03 se po Kelemenově přihrávce trefil z pravého kruhu k protější tyči Kondelík.

Ve 33. minutě nešťastně tečoval Dvořákovu střelu do vlastní branky Harris a Strmeně vystřídal devatenáctiletý Matyáš Mařík, který se dočkal extraligové premiéry. Už o deset minut dříve naskočil poprvé v kariéře do extraligy také stejně starý bek Matyáš Cícha. Vzápětí v čase 33:31 bylo utkání přerušeno kvůli úpravě mantinelu a zbytek druhé části se dohrál po osmnáctiminutové přestávce.

Mařík si v 36. minutě poradil s Kelemenovou příležitostí. Při další šanci domácích Kousal minul branku. Ve 43. minutě po Červenkově přihrávce ztroskotal na Maříkovi Sedlák. V čase 44:45 Motor zkorigoval skóre. Při Košťálkově vyloučení zužitkoval Pýchův pas Ordoš. Více zdramatizovat utkání už se Jihočechům nepodařilo a Pardubice jim oplatily porážku 1:4 z úvodního vzájemného souboje v sezoně.

KonecLIVE
52

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Pardubice17821651:4029
3Brno16902543:4229
4Plzeň15812433:2528
5Olomouc16901640:4028
6Č. Budějovice17900850:4227
7Vítkovice16632550:4326
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10Sparta17620948:4622
11K. Vary16701835:3922
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů