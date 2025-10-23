Pardubice - Budějovice 5:2. Po obratu kanonáda a Dynamo je druhé. Zářil Červenka
Demolice je katapultovala až těsně pod vrchol. Hokejisté Pardubic v předehrávce 17. kola Tipsport extraligy doma jasně vyhráli 5:2 nad Českými Budějovicemi a v tabulce se dostali na druhé místo. Byť hosté z jižních Čech otevřeli skóre, Dynamo dokázalo za 18 sekund vyrovnat a ještě před první přestávkou otočit. Ve druhé třetině pak přidalo ještě tři góly. Vítězství režíroval třemi asistencemi zkušený útočník Roman Červenka.
Pardubice nastoupily nově bez obránce Daniela Gazdy a útočníka Jakuba Lauka a do ofenzivy se zařadil nově Erik Pospíšil, kterého získalo Dynamo na střídavé starty z prvoligového Vsetína. Do sestavy Motoru se po měsíci vrátil bek Ondřej Kachyňa, naopak z ní vypadl Jan Štencel. Utkání přecházel slavnostní ceremoniál k akci Dynamo děkuje 2025, ve kterém se klub věnuje osvětě a prevenci v oblasti duševního zdraví.
V úvodu trefil boční síť domácí Poulíček a potom minul z pravého kruhu Sedlák. V čase 4:38 se ujal vedení Motor. Will levým betonem zasáhl při Lantošiho zakončení po objetí branky, ale Harris vzápětí ze záporného úhlu poslal puk odrazem od pardubického gólmana do branky. Za 18 sekund bylo vyrovnáno. Hájek vysunul dlouhou přihrávkou do úniku Kelemena, který překonal Strmeně střelou nad vyrážečku.
V 8. minutě mohl otočit stav Sedlák, ale českobudějovický gólman jeho šanci zmařil. Na druhé straně při hře čtyř proti čtyřem se ocitl před Willem po Olesenově přihrávce Lantoši, neměl ale přesnou mušku. Dynamo se ubránilo při Kondelíkově trestu a naopak v oslabení měl možnost Kelemen. Domácí slavili vedení 47 sekund před koncem první třetiny, kdy se při Kachyňově trestu trefil od modré čáry přesně k pravé tyči Košťálek.
Po 115 sekundách druhé části Pardubice zvýšily náskok. Mandát po Červenkově ideální přihrávce zamířil do odkryté branky. Ve 25. minutě mohl zkorigovat stav Harris, ale bekhendová dorážka se mu nepodařila. Při Kousalově vyloučení se Dynamo prosadilo v oslabení. Sedlák při průniku ještě ztroskotal na Strmeňovi, ale v čase 30:03 se po Kelemenově přihrávce trefil z pravého kruhu k protější tyči Kondelík.
Ve 33. minutě nešťastně tečoval Dvořákovu střelu do vlastní branky Harris a Strmeně vystřídal devatenáctiletý Matyáš Mařík, který se dočkal extraligové premiéry. Už o deset minut dříve naskočil poprvé v kariéře do extraligy také stejně starý bek Matyáš Cícha. Vzápětí v čase 33:31 bylo utkání přerušeno kvůli úpravě mantinelu a zbytek druhé části se dohrál po osmnáctiminutové přestávce.
Mařík si v 36. minutě poradil s Kelemenovou příležitostí. Při další šanci domácích Kousal minul branku. Ve 43. minutě po Červenkově přihrávce ztroskotal na Maříkovi Sedlák. V čase 44:45 Motor zkorigoval skóre. Při Košťálkově vyloučení zužitkoval Pýchův pas Ordoš. Více zdramatizovat utkání už se Jihočechům nepodařilo a Pardubice jim oplatily porážku 1:4 z úvodního vzájemného souboje v sezoně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|3
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|4
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|5
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž