Blitzkrieg Hradce: Třemi údery za dvě minuty se utrhl k sedmé výhře v řadě
Jízda Hradce Králové pokračuje. Zvítězil posedmé v řadě, Plzeň po jeho třech bleskových úderech v první třetině padla 2:3 a doma prohrála potřetí za sebou. K popravě výrazně přispěl dvěma údery Lukáš Radil. „Napadalo nám to tam. Můj první gól byl trochu šťastný, ale vedli jsme pak 3:0, takže super start. Strašně důležité vítězství,“ shrnul hrdina Mountfieldu.
V zápasech Škodovky padá nejmíň gólů. Tentokrát diváci viděli čtyři hned za první třetinu. Hradec se během 128 sekund utrhl o tři délky. Jan Růžička, který v přepočtu neinkasoval dohromady sedm třetin, jel po 11 minutách hry z ledu.
„Skoro ze všech šancí jsme dali gól, to rozhodlo. I když Plzeň jich měla taky hodně,“ řekl asistent trenéra hostů Petr Koukal. „Měli jsme špatný vstup, vůbec jsme ho nezachytili. Nestačili jsme bruslit, nevyhrávali souboje. Nepokrývali jsme druhou vlnu. Něco jsme hasili a před brankou nechali volného hráče,“ líčil plzeňský protějšek Václav Pletka.
Bylo to něco jako Blitzkrieg. Bleskovou válku na západní frontě zahájil Radil ránou k tyči v přesilovce. Potom si Martin Kohout najel za obranu a nakonec před brankou vyplaval opět Radil a vymíchal zcela osamoceného Růžičku. „Byl jsem tam sám a zkusil to. Věřil jsem si a měl dost času.,“ vracel se k zakončení hradecký střelec.
Radil: Pracujeme úplně jinak
Brankář Mountfieldu Stanislav Škorvánek udržel neprůstřelnost 118 minut. Ještě za stavu 0:2 vychytal Jakuba Lva, který ujel do brejku a měl na holi kontaktní gól. Jeho sérii ukončil ještě na konci první třetiny obránce Ville Lajunen, bratr sparťanského útočníka, který přišel po startu sezony a v té minulé nastřílel za Espoo 13 branek. Jakmile se aktivita přelila na stranu Plzně, čekal Mountfield trpělivě na další chybu a jeho gólman úspěšně kazil plány na zvrat.
Předchozí čtyři vzájemné duely rozhodlo až prodloužení. V nastaveném čase gradoval zápas v posledních třech případech, kdy celek z Hradce Králové dorazil do Plzně. Kapitán Jakub Jeřábek dostal svým prvním gólem v sezoně Západočechy na dostřel. Jenže to bylo pro tentokrát všechno. O osudu zápasu rozhodla tragická dvouminutovka v první části.
„Víme, že jsou dobrý tým, mají dobrý pohyb, jsou silní v osobních soubojích. Plzeň byla aktivnější, od nás to nebylo ideální. Musíme se poučit. Těžký zápas, strašně důležité vítězství. Nám se nepovedl začátek sezony. Řekli jsme si nějaké věci. Začali pracovat na detailech a úplně jinak. Ale nesmíme se hlavně uspokojit. Je potřeba a hrát dál a sbírat body,“ řekl Radil po sedmé výhře Hradce Králové za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž