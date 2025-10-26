ONLINE: Sparta - Litvínov 2:0. Kladno ztratilo vysoký náskok, Olomouc porazila Dynamo
Třinec potvrdil aktuálně nejlepší formu ze všech týmů a uspěl také v Plzni. O dvoubodovém zisku ovšem rozhodl až v samostatných nájezdech. V nich byl jediným úspěšným střelcem Martin Růžička. Kladno ztratilo třígólové vedení v Budějovicích a padlo v prodloužení. Mladá Boleslav podlehla Vítkovicím, stejně jako Kometa v Liberci. Pardubice navzdory drtivé střelecké převaze padly v Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
Plzeň - Třinec 1:2sn.
Třinec si připsal sedmou výhru za sebou. Hosté drželi od 10. minuty vedení díky přesilovkové trefě Libora Hudáčka, Indiáni vyrovnali ve 49. minutě zásluhou Stuarta Percyho. Druhý bod Třinci vybojoval kapitán Martin Růžička, jenž byl jediným úspěšným exekutorem rozstřelu. Plzeň prohrála doma počtvrté v řadě, poprvé za tu dobu bodovala.
Mladá Boleslav - Vítkovice 1:2
Vítkovice zabrali po třech porážkách za sebou. Na ledě Bruslařského klubu si navíc připsali už pátou výhru za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel útočník Martin Hanzl. Předposlední Mladá Boleslav nebodovala potřetí v řadě.
Liberec - Kometa 4:3
Bílí Tygři díky výhře 4:3 odčinili zaváhání v Litvínově, kde v prodloužení ztratili dobře rozehraný zápas. Naopak Kometa nedokázala navázat na páteční domácí výhru 4:1 s Vítkovicemi a potřetí z posledních čtyř zápasů nebodovala. Úřadující mistr v utkání hned třikrát vedl, domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Tři body jim pak v čase 56:33 vystřelil svou druhou brankou útočník Radan Lenc. Dvakrát se v dresu vítězů trefil i Jaromír Pytlík.
Mountfield HK - Karlovy Vary 4:5
Podrobnosti připravujeme...
Olomouc - Pardubice 2:1pp.
Podrobnosti připravujeme...
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž