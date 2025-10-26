ONLINE: Sparta - Litvínov 2:0. Kladno ztratilo vysoký náskok, Olomouc porazila Dynamo

Předplatné

Roman Horák slaví gól proti Litvínovu
Roman Horák slaví gól proti LitvínovuZdroj: Michal Beránek / Sport
Autor rozhodujícího gólu Radan Lenc z Liberce
Radan Lenc a Jasper Weatherby se radují z gólu
Autor rozhodujícího gólu Radan Lenc z Liberce
Jasper Weatherby slaví liberecký gól proti Kometě
Marek Ďaloga z Komety otevřel skóre proti Liberci
Jaromír Pytlík z Liberce v šanci proti brankáři Aleši Stezkovi
Marek Ďaloga z Brna se raduje z gólu
Třinec potvrdil aktuálně nejlepší formu ze všech týmů a uspěl také v Plzni. O dvoubodovém zisku ovšem rozhodl až v samostatných nájezdech. V nich byl jediným úspěšným střelcem Martin Růžička. Kladno ztratilo třígólové vedení v Budějovicích a padlo v prodloužení. Mladá Boleslav podlehla Vítkovicím, stejně jako Kometa v Liberci. Pardubice navzdory drtivé střelecké převaze padly v Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

Plzeň - Třinec 1:2sn.

Třinec si připsal sedmou výhru za sebou. Hosté drželi od 10. minuty vedení díky přesilovkové trefě Libora Hudáčka, Indiáni vyrovnali ve 49. minutě zásluhou Stuarta Percyho. Druhý bod Třinci vybojoval kapitán Martin Růžička, jenž byl jediným úspěšným exekutorem rozstřelu. Plzeň prohrála doma počtvrté v řadě, poprvé za tu dobu bodovala.

Mladá Boleslav - Vítkovice 1:2

Vítkovice zabrali po třech porážkách za sebou. Na ledě Bruslařského klubu si navíc připsali už pátou výhru za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel útočník Martin Hanzl. Předposlední Mladá Boleslav nebodovala potřetí v řadě.

Liberec - Kometa 4:3

Bílí Tygři díky výhře 4:3 odčinili zaváhání v Litvínově, kde v prodloužení ztratili dobře rozehraný zápas. Naopak Kometa nedokázala navázat na páteční domácí výhru 4:1 s Vítkovicemi a potřetí z posledních čtyř zápasů nebodovala. Úřadující mistr v utkání hned třikrát vedl, domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Tři body jim pak v čase 56:33 vystřelil svou druhou brankou útočník Radan Lenc. Dvakrát se v dresu vítězů trefil i Jaromír Pytlík.

Mountfield HK - Karlovy Vary 4:5

Podrobnosti připravujeme...

Olomouc - Pardubice 2:1pp.

Podrobnosti připravujeme...

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Olomouc18911744:4430
5Č. Budějovice18910854:4529
6Plzeň17813536:3029
7Vítkovice18732653:4829
8Liberec18902744:4329
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta18621951:5023
12Kladno18514839:5221
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov172111328:609
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

