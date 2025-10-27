Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Co nabídl extraligový víkend a jak si vedli Češi v NHL?

Sledujte Zimák ŽIVĚZdroj: Koláž iSport.cz
Ondřej Kaše v prodloužení rozhodl o výhře Litvínova nad Libercem
Zamyšlený trenér Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se osvěžuje po dalším inkasovaném gólu
Matyáš Mařík naskakuje do akce za Motor v těžké situaci
Hokejisté Pardubic oslavují trefu Jana Mandáta (vpravo)
Šarvátka mezi hráči Sparty a Vítkovic
Hokejoví redaktoři deníku Sport a webu iSport tradičně v pondělním živém vysílání probírají nejzajímavější události víkendových zápasů extraligy. Společně s expertem Jaroslavem Bednářem neopomenou ani českou stopu v zámořské NHL. Zimák sledujte ŽIVĚ.

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Olomouc18911744:4430
5Č. Budějovice18910854:4529
6Plzeň17813536:3029
7Vítkovice18732653:4829
8Liberec18902744:4329
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta19721953:5126
12Kladno18514839:5221
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov182111429:629
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

