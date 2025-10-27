O’Donnell už pálí za Kometu. Sestup z DEL byl srdcervoucí, říká po návratu do Česka
Nabruslil si mezi kruhy a přesnou ranou překonal Petra Kváču v liberecké bráně. Kanaďan Brendan O’Donnell si při čtvrtém startu za Kometu obnovil střelecký účet v extralize. Trefil se v ní po více než pěti a půl letech, která strávil po odchodu z Kladna na Slovensku a v Německu. „Česko se mi opravdu líbilo, rodině taky. Jsem šťastný, že jsem zpátky,“ rozpovídal se třiatřicetiletý střelec po porážce 3:4 proti Bílým Tygrům v osmnáctém kole nejvyšší soutěže. V rozhovoru vyprávěl také o těžkém zranění během působení v Düsseldorfu i o sestupu z DEL.
Proti Liberci jste třikrát vedli, ale nakonec nemáte ani bod. Zlomil vás přetrvávající nápor soupeře?
„Hráli opravdu dobře, od začátku na nás tlačili a my se snažili dostat zpod tlaku a otočit to. Zvládli jsme to dobře, skvěle zachytal gólman a dostali jsme se do vedení. Bohužel jsme ho neudrželi.“
Poprvé jste se zapsal mezi střelce, v extralize jste se trefil po pěti a půl letech…
„Ale vždycky chcete vyhrát. Pro mě je samozřejmě příjemné, že jsem se poprvé trefil. Sedm měsíců jsem nehrál, zatím to bylo hlavně o zvykání a dostávání se do toho. Každým zápasem se cítím líp a líp a doufám, že budu týmu přispívat postupně víc. A budeme i vyhrávat.“
Překvapilo vás, kolik prostoru k zakončení vám hráči Liberce dali? Mohl jste si nabruslit až mezi kruhy.
„Jo, byla to vlastně moje první dobrá šance. Jsem rád, že to skončilo v bráně.“
Je pozitivní, že jste se trefil už ve čtvrtém zápase v brněnském dresu?
„Upřímně jsem nezačal, jak bych si představoval. Ale zároveň musím zůstat realista. Sedm měsíců jsem nehrál, přišel jsem v rozeběhnuté sezoně. Musím si zase zvyknout na zápasovou rychlost a další věci. Připravoval jsem se doma ve Winnipegu a je těžké něčím nahradit zápasové tempo. Zatím je to o zvykání, doufám, že se budu zlepšovat každým dnem.“
Návrat do Kladna? Bude to cool.
Jaký byl návrat do Česka po pěti sezonách?
„Je to dobré. Česko se mi opravdu líbilo, rodině taky. Z osobního hlediska musím říct, že jsem měl rád jak ligu, tak zemi. Jsem šťastný, že jsem zpátky.“
Pokud se nepletu, během angažmá v Kladně se vám v Česku narodila dcera.
„Přesně tak. První dcera se narodila v Kladně, už se těší na to, až se sem vrátí. Ještě tu nejsou, ale už se těší, až se podívá tam, kde se narodila.“
Je velký skok vyměnit po čtyřech letech německou soutěž za extraligu?
„Hokej je hokej, řekl bych, že tyhle dvě ligy jsou hodně podobné. Nejtěžší pro mě je přijít do nového prostředí. Čtyři roky jste ve stejném týmu, zabydlíte se tam, všichni vás znají, vědí, co dokážete. Ale teď jsem dlouho nehrál, naskočil jsem do rozeběhnuté sezony… Snažím se ukázat, co umím, začít přispívat týmu a snad mu i pomoct k nějakým výhrám.“
Bylo těžké poznávat nové spoluhráče v rozeběhnuté sezoně?
„Všichni byli skvělí, nemohl jsem si přát lepší partu. Všichni mě přivítali, udělali to pro mě pohodlné. Jsem šťastný, že můžu být součástí takové organizace.“
Musí být příjemné, že o vás projevil zájem zrovna mistr extraligy.
„Rozhodně, je vzrušující dostat příležitost hrát za tým, který v minulé sezoně vyhrál a letos chce vyhrát zase. Poslední čtyři roky v Německu jsme neměli velkou šanci vyhrát, takže mě těší, že můžu být v týmu, který má ambice vítězit.“
Bylo hodně náročné opustit po čtyřech letech Düsseldorf? Ze sociálních sítí to působilo tak, že jste tam našel druhý domov.
„Miluju Düsseldorf, rodina miluje Düsseldorf. Nechci vytahovat minulost, ale to, že jsme sestoupili, bylo extrémně těžké. Srdcervoucí. Myslel jsem, že tam dohraju kariéru, ale nedopadlo to tak. Člověk musí nechat minulost minulostí. Teď jsem tady a jsem rád za možnost hrát za Brno.“
V Německu jste si prošel i těžkým zraněním, že?
„Ano. Během druhé sezony mi brusle přetrhla achillovku, chyběl jsem kvůli tomu celý rok. Bylo to náročné. Teď už s tím ale nemám žádné problémy a jsem zdravý. Cítím se dobře.“
Těšíte se na návrat do Kladna, kde jste poprvé okusil extraligu?
„Ještě jsem nekoukal, kdy proti nim hrajeme. Bude to ale vlastně poprvé v kariéře, kdy budu hrát proti týmu, za který jsem nastupoval. Bude to cool. Těším se na to, ale ještě nás čekají jiné zápasy, nemůžu koukat moc dopředu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|18
|2
|1
|1
|14
|29:62
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž