ONLINE: Třinec - Motor 6:2, divoká výhra Boleslavi pod prozatímním koučem
Extraliga má na programu 19. kolo. Hokejisté vedoucího Třince usilují o prodloužení aktuálně sedmizápasové vítězné série proti Motoru, druhé Brno přivítalo Hradec Králové. V akci jsou i Pardubice, jak si povedou? Na ledě Energie se poprvé pod prozatímním koučem Petrem Hakenem představila Mladá Boleslav, která po divokém průběhu zvítězila 5:4 v prodloužení. Sledujte ONLINE přenosy všech utkání na iSportu.
Litvínov - Olomouc 1:0
Poslední Litvínov zdolal Olomouc 1:0 a uspěl doma podruhé za sebou. Na plný bodový zisk dosáhla Verva poprvé po dvanácti zápasech, z nichž jedenáct prohrála. V čase 21:33 rozhodl v přesilové hře svým premiérovým gólem v sezoně útočník David Kaše. Brankář Pavel Čajan si ve svém jedenáctém extraligovém zápase připsal první nulu. Olomouc prohrála druhý z posledních tří duelů.
Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:5 p.
Mladá Boleslav vyhrála pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena v Karlových Varech 5:4 v prodloužení a zabrala po sérii tří porážek. Pro předposlední Bruslařský klub, který po nedělní domácí prohře s Vítkovicemi 1:2 odvolal kouče Richarda Krále, to bylo teprve třetí vítězství z posledních devíti utkání. Energie nenavázala na výhry nad Spartou a v Hradci Králové. V čase 63:08 rozhodl druhým gólem v utkání Dominik Lakatoš.
Kladno - Liberec 4:3 sn.
Kladno porazilo Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Rytíři v průběhu duelu třikrát vedli, ale Bílí Tygři dokázali pokaždé odpovědět. Bod jim zařídil v úvodu třetí třetiny Radan Lenc, jenž si připsal i nahrávku. Čtvrtou domácí výhru po sobě pak ale Kladnu zajistil Kelly Klíma.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|5
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|6
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|7
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž