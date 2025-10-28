Předplatné

ONLINE: Třinec - Motor 6:2, divoká výhra Boleslavi pod prozatímním koučem

Hokejisté Mladé Boleslavi se radují z vítězství nad Karlovými Vary
Hokejisté Mladé Boleslavi se radují z vítězství nad Karlovými VaryZdroj: ČTK / Slavomír Kubeš
Za Pardubice se proti Plzni při svém debutu v extralize trefil teprve devatenáctiletý Oleksii Jevtijekov
Libor Hudáček v utkání proti Českým Budějovicím vstřelil hattrick
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Aleksi Rekonen z Mladé Boleslavi překonává Dominika Frodla v brance Karlových Varů
Aleksi Rekonen z Mladé Boleslavi překonává Dominika Frodla v brance Karlových Varů
Rozmíška mezi hráči Mountfieldu a Komety
Extraliga má na programu 19. kolo. Hokejisté vedoucího Třince usilují o prodloužení aktuálně sedmizápasové vítězné série proti Motoru, druhé Brno přivítalo Hradec Králové. V akci jsou i Pardubice, jak si povedou? Na ledě Energie se poprvé pod prozatímním koučem Petrem Hakenem představila Mladá Boleslav, která po divokém průběhu zvítězila 5:4 v prodloužení. Sledujte ONLINE přenosy všech utkání na iSportu.

Litvínov - Olomouc 1:0

Poslední Litvínov zdolal Olomouc 1:0 a uspěl doma podruhé za sebou. Na plný bodový zisk dosáhla Verva poprvé po dvanácti zápasech, z nichž jedenáct prohrála. V čase 21:33 rozhodl v přesilové hře svým premiérovým gólem v sezoně útočník David Kaše. Brankář Pavel Čajan si ve svém jedenáctém extraligovém zápase připsal první nulu. Olomouc prohrála druhý z posledních tří duelů.

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:5 p.

Mladá Boleslav vyhrála pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena v Karlových Varech 5:4 v prodloužení a zabrala po sérii tří porážek. Pro předposlední Bruslařský klub, který po nedělní domácí prohře s Vítkovicemi 1:2 odvolal kouče Richarda Krále, to bylo teprve třetí vítězství z posledních devíti utkání. Energie nenavázala na výhry nad Spartou a v Hradci Králové. V čase 63:08 rozhodl druhým gólem v utkání Dominik Lakatoš.

Kladno - Liberec 4:3 sn.

Kladno porazilo Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Rytíři v průběhu duelu třikrát vedli, ale Bílí Tygři dokázali pokaždé odpovědět. Bod jim zařídil v úvodu třetí třetiny Radan Lenc, jenž si připsal i nahrávku. Čtvrtou domácí výhru po sobě pak ale Kladnu zajistil Kelly Klíma.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Liberec19903747:4730
5Olomouc19911844:4530
6Č. Budějovice18910854:4529
7Plzeň17813536:3029
8Vítkovice18732653:4829
9K. Vary19812848:5128
10Mountfield17640745:4126
11Sparta19721953:5126
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

